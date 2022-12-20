台南3歲女童寒流中走失 熱心民眾與員警助童找到家屬
台南永康分局永信派出所昨晚獲報有3歲女童走失，值班警員莊竣程通報協尋，所長王建智在轄區找人，行經復國一路與復華七街路口發現盧姓女子徒步牽著一名女童，趕緊上前詢問。盧女向警方表示，在街上看到女童獨自一人行走，因來往車趕緊將女童牽在身邊，等候有無家屬找尋。
員警表示，查對女童特徵及身分，確定是通報失蹤女童，不過女童「似乎喜歡熱心的盧女」，哭泣不願分離，因地點離派出所不遠，王建智便請盧女徒步牽著女童步行至派出所，騎巡邏機車在後戒護安全，並通知女童父親到派出所帶回。
陸姓父親稱，女童趁母親晾衣服時，徒步走失1公里遠，對警方與盧女的熱心與伸出援手充滿感謝。
永康分局提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意安全，避免讓幼童離開視線，也可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。
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