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搭捷運帶氣球超標 台中市長落選人陳美妃嗆：肖郎政府

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

參選台中市長失利陳美妃在前晚與子女前往，捷運松竹站搭車時，因子女攜帶的恐龍氣球超標，遭站方人員攔阻，陳不滿開直播控訴，一度要對站務人員提告妨害自由，最後陳戳破氣球，怒嗆「盧秀燕不好意思，台中選了一個肖郎（台語：瘋子）、肖郎政府」。

台中市捷運警察隊在前天晚間6時許接獲台中捷運公司通報，有旅客搭在松竹站要搭車時，因攜帶的恐龍氣球超過50公分，超過捷運公司規定，旅客隨身攜帶氣球，最長邊不得超過50公分的規定，因旅客與站務人員發生爭執，所以通知警方到場協助。

警方到場發現，涉及糾紛的旅客就是參選台中市長落選的陳美妃，而陳美妃在爭執時，也在臉書上開直播，與警方、站務人員展開爭執，質疑標示不清，其他如大提琴等樂器，是否一樣不得進入。

陳一度要將氣球收折到包包內，以符合規定，但站務人員仍認定，氣球超標，最後陳一氣之下，將兒子手上的恐龍氣球戳破，還嗆「盧秀燕不好意思，這隻恐龍叫盧秀燕，150元買的，沒有關係，我們台中市選了一個肖郎、肖人政府」，隨後離開。

第五警分局松竹所表示，全案因旅客一度要提告站務人員妨害自由，所以到場協處，但最後旅客沒有提告，所以沒有後續查辦動作。

根據台中捷運公司旅客乘車規定，旅客隨身攜帶行李、物品需符合規定，否則台中捷運得拒送，其中氣球部分，最長邊不得超過50公分，數量不能超過5顆，行李不能超過165公分，長、寬、高總和不得超過220公分，輪椅、代步車、嬰兒車，或其他經公告允許物品，不在此限。

陳美妃近來風波不斷，前年間曾涉嫌辱罵明德高中教官，一審判刑5月，教官提出民事求償，本月才裁定，陳得賠10萬元。

陳美妃參選台中市長失利，前天搭捷運時，因氣球長度超標，與站務人員、警方口角，還開直播控訴。圖／摘自陳美妃臉書
陳美妃參選台中市長失利，前天搭捷運時，因氣球長度超標，與站務人員、警方口角，還開直播控訴。圖／摘自陳美妃臉書
陳美妃參選台中市長失利，前天搭捷運時，因氣球長度超標，與站務人員、警方口角，還開直播控訴。圖／摘自陳美妃臉書
陳美妃參選台中市長失利，前天搭捷運時，因氣球長度超標，與站務人員、警方口角，還開直播控訴。圖／摘自陳美妃臉書
陳美妃參選台中市長失利，前天搭捷運時，因氣球長度超標，與站務人員、警方口角，還開直播控訴。圖／摘自陳美妃臉書
陳美妃參選台中市長失利，前天搭捷運時，因氣球長度超標，與站務人員、警方口角，還開直播控訴。圖／摘自陳美妃臉書

台中捷運 陳美妃

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