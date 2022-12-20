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娃娃機台偷錢 竊賊釣蝦場「狹路逢」被害人 當場被報警就逮
33歲杜姓男子於11月、12月間，到台南市中西區等地涉嫌偷取娃娃機台零錢後，昨天到安南區釣蝦場玩電玩，恰巧林姓被害人到釣蝦場唱歌，林認出杜衣著特徵和竊嫌相符後報警處理，台南市警二分局員警到場確認杜是竊嫌，杜供稱偷來2萬8千全都花光，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
警方調查， 杜姓男子於11月8、21、26及12月2日等日，分別騎乘自行車道西和路、武聖路等4處娃娃機店，以撿獲娃娃機萬用鑰匙，開啟娃娃機台零錢箱來竊取金錢得手， 4次總計得手2萬8千元。
被害機台主12月14日獲知後到派出所報案，長樂所員警展開調查，即掌握犯嫌衣著特徵及使用交通工具，惟因其行蹤飄浮、居無定所，無法立即將其查緝到案。
案經長樂所所長施明昌研判杜嫌應該於臺南市區四處躲藏，且極可能故計重施犯案，除運用透由被害人業者來提醒並整合，將犯案手法及犯嫌特徵利用娃娃機台業者群組作防竊之提醒外，並協請共同注意該嫌之特徵，如有發現即時通報警察機關查處。
昨天傍晚6點多，林姓機台業者在安南區某釣蝦場附近發現杜嫌行蹤，立即來與員警聯繫，案經員警趕至現場，發現杜嫌從釣蝦場準備離開，馬上實施盤檢確認身分帶回。林承認涉案。警詢後依竊盜罪嫌函送南剪法辦。
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