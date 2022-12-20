高雄消防局研議補休時數「明年歸零」 基層反彈：命這麼賤？

高雄市消防局研議勤休制度，傳出其中1項議案，竟要將原先累積的補休時數，在明年1月1日「歸零」，引起基層反彈，認為違反大法官釋令並剝奪基層權益。高雄市消防局說只是討論議案，今天立即政策煞車，表示剩餘超勤時數，可依原規定補休。

高雄市基層消防隊員反映，以往消防員若超勤產生應補休時數，可在1年內補休完畢，因工作關係，每年所欠未報加班時數，可高達600小時以上，但上周局本部開會討論，竟然大筆一揮，說補休時數明年1月起歸零，要各大隊統計隊員補休時數折算行政獎勵，稱「難道我們基層命就是這麽賤嗎？」

基層認為，大法官解釋令785號已有規定服勤時數及超過時數補償替代方案，對補休時數是可用行政獎勵、給加班費或補休等3種方式取代，但現在卻一律只給行政獎勵，「這麼蠻幹，基層如何心服？」何況基層寧可多休假或領加班費較實在。

高雄市消防局的議案內容傳開，引起消防軒然大波，消防工作權益促進會認為，高雄市消防局要將補休時數折算行政獎勵，否則補休時數歸零，將嚴重侵害基層消防員的健康權。

高雄市消防局對基層反應，表示原本的議案只是在討論段，還沒決定，有關年度剩餘超勤時數，後續均援例，可依原規定補休，明年起，將續依消防署新制勤務制度辦理，爭取同仁最大福利及權益。