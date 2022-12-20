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國3工程車疑施工不當遭撞 工人「墜落4米」骨折…釀2傷
李姓工人和陳姓同事，今天凌晨1點多在國道3號中和交流道入口，執行排水系統維護作業，將施工吊籃吊掛在匝道正上方，孰料一輛聯結車經過，不偏不倚撞上吊籃，致李男從吊籃摔落車道4公尺高，而陳男遭吊臂波及，雙雙骨折送醫。
警方初步調查，事發當時李男（56歲）在工程車吊籃內施工，而陳男（31歲）則負責在地面操作車輛，疑似有不當施工情形，竟把吊籃吊掛在匝道上方。
好巧不巧，一輛聯結車沒注意路況、車高距離，從國道3號中和段北上匝道開上，直接撞上吊籃，吊籃內的李男不堪撞擊，從4公尺高墜落車道，雙腳骨折，而吊車旁的陳男遭吊臂撞擊，肋骨骨折，所幸2人送醫均無生命危險。
警方獲報，依規定製作筆錄，詳細肇事責任待後續進一步釐清；同時呼籲，若駕車時精神不濟，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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