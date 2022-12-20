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高獲利股票、期貨誘騙 2婦人險被騙52萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

過年前快到了，詐騙案件層出不窮，台南市警二分局海安派出所警員昨天連續攔阻2件詐騙案，李姓婦人因誤信網友鼓吹投資股票32萬元能獲利300萬元的詐騙謊言，差點損失32萬元；曾姓婦人則遭自稱經理人指示投資期貨，險遭詐騙20萬元，警方及時阻止，幫二位婦人保住血汗錢。

海安派出所員警昨天上午11點巡邏時，接獲銀行行員通報有客戶疑似遭詐騙，員警到場了解，52歲李姓婦人見警方便坦承自己在Line上有一位暱稱基金營業員向其表示投資股票高獲利且穩賺不賠，並可代操，對方請李婦匯款32萬元至指定帳戶。

警方詢問李婦，李婦稱沒見過對方，也不認識對方，但想說能賺大錢就姑且一試，依照對方指示加LINE好友，並去銀行臨櫃匯款32萬元，等著獲利300萬元。

警方得知內情後，驚覺李婦成了詐騙集團眼中的肥羊，苦口婆心向李婦分析可疑之處，勸其勿匯款給不明人士，李婦聽了警方的解釋說明發現自己受騙，幸好32萬元沒有匯出，打消匯款念頭，沒有讓騙徒得逞。

中午12點多，海安所又接獲銀行行員通報，疑似又有婦人遭到詐騙，立即通知警員到場，65歲曾姓婦人稱加入通訊軟體Line投資期貨社群，經暱稱為「客戶經理」人指示，需要匯20萬元投資期貨，保證獲利豐厚，曾姓婦人臨櫃欲從自己帳戶匯款20萬元至指定的不明帳戶，行員察覺有異，電話通知員警協助。經員警向婦人說明投資期貨詐欺手法後，曾婦才恍然大悟，感謝員警幫忙。

不法集團透過LINE向65歲曾姓婦人誘騙投資期貨，台南市警二分局警員及時阻詐，保住她20萬元。
不法集團透過LINE向65歲曾姓婦人誘騙投資期貨，台南市警二分局警員及時阻詐，保住她20萬元。
台南市65歲曾姓婦人遭投資期貨詐騙，台南市警二分局警員及時阻詐，保住她20萬元。記者黃宣翰／翻 攝ˉ
台南市65歲曾姓婦人遭投資期貨詐騙，台南市警二分局警員及時阻詐，保住她20萬元。記者黃宣翰／翻 攝ˉ

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