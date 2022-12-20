宜蘭頭濱路自小客車衝撞分隔島 四輪朝天駕駛輕傷

宜蘭有輛自小客車在頭城鎮頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，不但把道路指示桿被撞斷，連分隔島的土方也被翻起，車輛零件四散，所幸駕駛只受輕傷就醫。

礁溪警分局昨天下午3點多獲報，頭城鎮頭濱路1段155號前發生自撞分隔島車禍，經查是黃姓民眾駕駛自小客車，從台2線壯圍鄉往頭城鎮的方向行駛，行經肇事路段，疑因一時恍神擦撞分隔島後翻覆，影響雙向各1車道通行。