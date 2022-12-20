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宜蘭頭濱路自小客車衝撞分隔島 四輪朝天駕駛輕傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭有輛自小客車在頭城鎮頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，不但把道路指示桿被撞斷，連分隔島的土方也被翻起，車輛零件四散，所幸駕駛只受輕傷就醫。

礁溪警分局昨天下午3點多獲報，頭城鎮頭濱路1段155號前發生自撞分隔島車禍，經查是黃姓民眾駕駛自小客車，從台2線壯圍鄉往頭城鎮的方向行駛，行經肇事路段，疑因一時恍神擦撞分隔島後翻覆，影響雙向各1車道通行。

肇事駕駛頭部挫傷，意識清楚，警方立即針對肇事駕駛實施酒精測試，酒測值零，詳細肇事原因尚待警方釐清。車禍現場由處理員警進行交通疏導，聯絡拖吊車拖吊及頭城工務段清除現場，5點47分恢復雙向通行。

宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供
宜蘭有輛自小客車在頭濱路一段高速衝撞分隔島，把分隔島撞得稀巴爛後滑行翻覆，所幸駕駛只受輕傷。圖／警方提供

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