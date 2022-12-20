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夫中風女兒罹腦癌、貧婦睡在陽台快冷死 求助警員獲救

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

天氣寒冷，台中市楊姓婦人和女兒為了不把新冠肺炎傳染給中風丈夫和年幼兒子，於是睡在廁所和戶外陽台，且她的女兒還罹有腦癌，景況十分不堪，好在楊婦向曾經辦過他的警員求助，才沒在陽台冷死。

楊婦因為丈夫無法工作，又為了女兒頭部要開刀，去年曾為了找工作遭詐騙銀行存摺，慘淪為人頭帳戶，還被通緝。當時查獲她的烏日警分局大肚分駐所警員賴威廷曾留下聯繫方式，說需要幫助時可以找到。沒想到，警員留下的聯繫方式成了救命符。

賴威廷接獲楊婦的訊息，說明家中情況，且確診腦癌女兒睡在廁所，她自則睡在露天陽台快冷死。賴立即上網查詢並致電1922詢問防疫旅館等資訊，解決楊婦和女兒的安置問題。但因楊婦身上現金僅不到100元，無力付前往防疫旅館的計程車資，楊婦再次向賴求助，賴又匯了1千元讓楊婦暫度難關。

烏日警分局說，賴威廷去年查緝到楊婦時，見她身邊帶有一名年幼兒子及身體狀況不佳的女兒，主動關心詢問家庭狀況。楊婦說，自己的丈夫因中風長時間無法工作，女兒又因腦癌要開刀，種種情況都需要用到錢，卻又因夫家財務不符合低收入戶資格，才想說要找工作，未料卻淪為詐騙集團的人頭戶。

賴威廷偵辦該案後，主動聯繫並前往探視楊婦一家，看有無什麼可以幫忙。他眼見楊婦一家四口居住梧棲區一間小套房內，景況不佳，於是主動留下自己聯絡方式。

大肚分駐所所長劉峪銓今得知此事，特別讚許賴威廷的義舉，並要他持續關心楊婦一家。

楊姓婦人謝謝警員賴威廷。圖／警方提供
楊姓婦人謝謝警員賴威廷。圖／警方提供
警員賴威廷匯款替楊婦解困。圖／警方提供
警員賴威廷匯款替楊婦解困。圖／警方提供
楊姓婦人睡在戶外陽台冷的受不了而向警員賴威廷求助。圖／警方提供
楊姓婦人睡在戶外陽台冷的受不了而向警員賴威廷求助。圖／警方提供
楊姓婦人向警員賴威廷求助。圖／警方提供
楊姓婦人向警員賴威廷求助。圖／警方提供

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