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基隆老婦人失蹤 監視器拍到她跌落大排 找到時已身亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市80多歲許姓老婦出門後失蹤，兒子請求警方協助找人。員警花了整夜調閱監視器畫面，看到老婦人跌落大排後，被沖入大武崙溪。消防隊員沿著溪流搜，在岸際發現她已無生命跡象。警方今天報請檢察官相驗，釐清婦人死因。

許婦的兒子向警方表示，媽媽的身體健康狀況還很好，可以自己搭車到市區或是野柳一帶散步，沒有慢性疾病，也不會有輕生念頭。媽媽出門後，通常都會準時回家吃飯，但前天中午沒看到媽媽回家，擔心她發生意外。

由於老婦人沒有帶手機出門的習慣，警方無法以手機定位協助找人。調閱許婦經常行走路段監視器，發現身穿淺藍色大衣的許姓老婦人，在基金二路1巷附近的停車場跌落通往大武崙溪的大排。

警、消沿著大武崙溪搜救，昨天下午在大武崙森林公園停車場岸邊發現她，已經死亡。警方通知許婦的兒指認死者就是他的媽媽，由鑑識人員完成相關採證作業後，今天報請檢察官相驗。

基隆市80多歲許姓老婦失蹤，員警調閱監視器畫面，看到跌落大排，並被沖入大武崙溪死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市80多歲許姓老婦失蹤，員警調閱監視器畫面，看到跌落大排，並被沖入大武崙溪死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市80多歲許姓老婦失蹤，員警調閱監視器畫面，看到跌落大排，並被沖入大武崙溪死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市80多歲許姓老婦失蹤，員警調閱監視器畫面，看到跌落大排，並被沖入大武崙溪死亡。記者邱瑞杰／翻攝

監視器 兒子

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