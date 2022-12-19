基隆老婦人失蹤 監視器拍到她跌落大排 找到時已身亡
基隆市80多歲許姓老婦出門後失蹤，兒子請求警方協助找人。員警花了整夜調閱監視器畫面，看到老婦人跌落大排後，被沖入大武崙溪。消防隊員沿著溪流搜，在岸際發現她已無生命跡象。警方今天報請檢察官相驗，釐清婦人死因。
許婦的兒子向警方表示，媽媽的身體健康狀況還很好，可以自己搭車到市區或是野柳一帶散步，沒有慢性疾病，也不會有輕生念頭。媽媽出門後，通常都會準時回家吃飯，但前天中午沒看到媽媽回家，擔心她發生意外。
由於老婦人沒有帶手機出門的習慣，警方無法以手機定位協助找人。調閱許婦經常行走路段監視器，發現身穿淺藍色大衣的許姓老婦人，在基金二路1巷附近的停車場跌落通往大武崙溪的大排。
警、消沿著大武崙溪搜救，昨天下午在大武崙森林公園停車場岸邊發現她，已經死亡。警方通知許婦的兒指認死者就是他的媽媽，由鑑識人員完成相關採證作業後，今天報請檢察官相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言