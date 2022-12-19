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新店大樓磁磚掉落！男被砸中頭破血流 恐與氣溫驟降有關

中央社／ 新北19日電

52歲洪姓男子今天在新店區安德街附近遭大樓掉落磁磚砸傷，當場頭破血流，經送醫無大礙；新北工務局說，有可能是氣溫驟降導致磁磚崩裂，已確認剝落處沒有再次掉落之虞。

根據監視器畫面顯示，洪男剛從車內駕駛座走出並踏上人行道時，突然遭磁磚砸傷，只見洪男痛苦地抱頭彎腰、腳步不穩地走到牆邊，路人見狀趕緊報警並撥打119求助。

新北市政府警察局新店分局獲報後立刻趕往現場了解情況，後來經救護人員協助傷口包紮後，送往安康耕莘醫院，洪男意識清楚無大礙。

新北市政府工務局表示，近幾天氣溫驟降可能是導致磁磚崩裂的原因之一，今天派員到現場勘查，已請社區立即清除掉落磁磚並拉起警示線，磁磚剝落位置沒有持續掉落之虞。

新北工務局說，後續將依建築法規定裁罰新台幣6萬元，並限期社區2天內委託專業廠商再次檢視有無掉落之虞，以確保民眾安全。

新北市新店區今天中午發生磁磚掉落案，一名男子被8層樓高的掉落磁磚砸中頭部，所幸沒有生命危險。聯合報記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天中午發生磁磚掉落案，一名男子被8層樓高的掉落磁磚砸中頭部，所幸沒有生命危險。聯合報記者翁至成／翻攝

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