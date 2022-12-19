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男子果園工作突遭山豬攻擊 四肢多處撕咬傷送醫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉今天發生一起山豬暴衝咬傷人的驚悚事件！一名家住頭份市羅姓男子，下午1點多獨自到南庄田美山區農園工作時，突然衝出1隻山豬攻擊他，造成手腳有多處遭山豬撕咬傷口，羅男脫困後跑到附近民宅求救，旋後被送醫治療幸無生命危險。

羅男手腳有多處被山豬咬傷傷口（經變色處理），救護人員初步包紮後將他送醫治療。圖／縣消防局提供
羅男手腳有多處被山豬咬傷傷口（經變色處理），救護人員初步包紮後將他送醫治療。圖／縣消防局提供

縣消防局表示，傷者羅姓男子（55歲）身上四肢有多處撕咬傷，無大出血傷口，意識清楚且生命徵象穩定，傷口初步清理後送為恭醫院救治。

羅男向救護人員稱說，他今天到南庄田美山區的農園工作，午後突然遭到1隻山豬攻擊，混亂中並沒看清楚山豬的大小，等山豬離開後他才趕緊對外求救。

從警退休的抓山豬達人賴彥棟說，常見山豬會攻擊人的狀況，是山豬中陷阱後衝破陷阱或繩索，直接衝撞靠近的人類；第二種是遇上帶著小豬的母山豬，母山豬為了要保護小豬也會攻擊人，其中以第一種情況較危險，他自己也曾在抓山豬時被攻擊咬傷。

賴彥棟說，看到山豬時盡量繞路，避免正面衝突，趁牠還沒看到時靜靜地離開，如果真的是狹路相逢、避無可避，逃生的第一秘訣是爬到高處的樹上，或者躲在樹幹後面，攻擊幾次後山豬會走開，再趁機脫離山豬的攻擊範圍，也可以製造一些聲響，通常山豬就會嚇跑。

羅男手腳有多處被山豬咬傷傷口（經變色處理），左手掌一處深深齒痕相當嚇人。圖／縣消防局提供
羅男手腳有多處被山豬咬傷傷口（經變色處理），左手掌一處深深齒痕相當嚇人。圖／縣消防局提供
山豬在企圖衝破陷阱時最危險，會直接攻擊鄰近的人類或獵犬。圖／翻攝賴彥棟臉書
山豬在企圖衝破陷阱時最危險，會直接攻擊鄰近的人類或獵犬。圖／翻攝賴彥棟臉書

南庄 小豬

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