男子果園工作突遭山豬攻擊 四肢多處撕咬傷送醫
苗栗縣南庄鄉今天發生一起山豬暴衝咬傷人的驚悚事件！一名家住頭份市羅姓男子，下午1點多獨自到南庄田美山區農園工作時，突然衝出1隻山豬攻擊他，造成手腳有多處遭山豬撕咬傷口，羅男脫困後跑到附近民宅求救，旋後被送醫治療幸無生命危險。
縣消防局表示，傷者羅姓男子（55歲）身上四肢有多處撕咬傷，無大出血傷口，意識清楚且生命徵象穩定，傷口初步清理後送為恭醫院救治。
羅男向救護人員稱說，他今天到南庄田美山區的農園工作，午後突然遭到1隻山豬攻擊，混亂中並沒看清楚山豬的大小，等山豬離開後他才趕緊對外求救。
從警退休的抓山豬達人賴彥棟說，常見山豬會攻擊人的狀況，是山豬中陷阱後衝破陷阱或繩索，直接衝撞靠近的人類；第二種是遇上帶著小豬的母山豬，母山豬為了要保護小豬也會攻擊人，其中以第一種情況較危險，他自己也曾在抓山豬時被攻擊咬傷。
賴彥棟說，看到山豬時盡量繞路，避免正面衝突，趁牠還沒看到時靜靜地離開，如果真的是狹路相逢、避無可避，逃生的第一秘訣是爬到高處的樹上，或者躲在樹幹後面，攻擊幾次後山豬會走開，再趁機脫離山豬的攻擊範圍，也可以製造一些聲響，通常山豬就會嚇跑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言