新北快搜部隊演練「強震36小時不間斷救援」 強化救災能量、團隊默契

新北市消防局為了強化快搜部隊城市搜救量能，於12月17至19日，連續3天至消防署竹山訓練中心參與「111年度快搜部隊36小時不間斷救援演練暨複訓」，共訓練145人，包括34名特搜人員、69名義消特搜人員，以及42名外部專家，期許災害發生時，能迅速應變，讓市民安心。

新北市政府消防局派員參與「111年度快搜部隊36小時不間斷救援演練暨複訓｣。記者翁至成／翻攝

根據1994年至2021年統計資料，全台平均每天發生約100次地震，而每年觀測到的地震約落在2萬到4萬次，有感地震有700至2000次、規模6.0以上的地震每年平均3次。

新北消防局說，今年9月18日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，全台有感，釀1死百人傷，更造成花蓮玉里鄉多處民宅倒塌，高寮大橋斷成多截，怵目驚心的災況，至今仍餘悸猶存，時時刻刻提醒著我們「災害未曾消失，只是在醞釀」。

新北消防局指出，本次連3天不間斷救援演練，除了有新北市34名特搜人員、69名義消特搜人員，還有10名醫師、4名獸醫師、20名護理師、2名重機械專家、2名心理諮商師、4名緊急醫療救護人員，共145名人員共同參與，以培養彼此間的團隊默契。

新北消防局表示，本次演訓分為「動員集結」及「搜救行動」兩階段，動員集結包含人員報到、醫療評估、裝備點檢整備、行前簡報等動員集結程序。搜救行動包含各工作場地的救援評估，人命搜索、救援、支撐、破壞及各式倒塌建築物評估作業，並採用真人擔任傷患模擬受困的待救者，以貼近搜救現場所遭遇到的狀況。