外籍詐團假藉讀心術涉騙錢 南港警逮3嫌送辦

台北市警方獲報，南港展覽館一帶近日有外籍詐騙集團假藉讀心術涉詐騙民眾財物，警方獲報後循線逮捕3名印度籍男嫌，其中2嫌為父子，全案依涉詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

台北市警察局南港分局今天發布破案新聞，南港派出所長林承緯指出，4日接獲民眾報案指稱在南港展覽館前有外籍人士詐騙民眾，立即率警員陳洛堂、陳璿中及李惠婷趕赴現場查看。

員警隨即在南港展覽館一館門口前發現一名行跡可疑的外籍人士，經盤查得知他是印度籍、現年37歲，9月入境並有工作居留證。

盤查時，這名印度籍男子拿著參展證件向員警宣稱，他抵台觀光看展。不過，員警發現他的皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表及黃色空白字卡等詐騙工具。

員警盤問這名印度籍男子時，現場突然有一名林姓被害人當場指認遭印度籍男子以類似讀心術等詐騙手法，騙取新台幣3000元，且後續還一直糾纏被害人。員警立即將這名犯嫌帶回派出所調查。

另2警續留南港展覽館內調閱監視器畫面，在釐清案情時，發現有另一名49歲印度籍男子正以相同詐術手法行騙吳姓民眾，以假稱要幫助孩童為由索騙金錢及食物，當場遭員警逮獲，同樣帶回派出所偵訊。

林承緯隨後通報在南港展覽館執務員警要加強注意印度籍人士，當天下午4時許在2館內發現一名21歲印度男子欲從婦幼展出口進入展場，員警立即上前攔查，並在他身上發現持有相同的詐術工具，且與49歲印度籍男子為父子關係，2人都是在11月11日持觀光簽證入境。

警方表示，上述3名印度籍男子都是採取與落單民眾搭訕，再利用算命或詐術預言等藉口，涉糾纏被害人索取錢財，待成功騙取金錢後再進行會合。

警詢後，警方將這3名印度籍犯嫌依詐欺、強制等罪嫌移送士檢偵辦。