身藏大罐辣椒噴霧引起恐慌 男逛全聯遭7警包圍盤查

苗栗警方上月選前兩日接獲報案指稱，苑裡鎮全聯賣場有一名男子，右側口袋鼓脹露出疑似槍枝或刀械的把手，還向女子搭訕，造成店內顧客恐慌；警方到場後包圍盤查，該男子反駁「你們無端搜查我，是違法！」員警態度強勢告知是依警察職權行使法規定盤查，並從男子的身上搜出辣椒噴霧器，經查並無危害後才放行。

事後，男子向苗栗縣警局督察室提出申訴，但至今快1個月仍無懲處下文，男子懷疑警方內部袒護自家人，轉向媒體爆料，懷疑是遭人惡搞，希望能查明真相。

遭投訴的通霄分局表示，警方是根據報案內容才前往處理調查，發現黃男戴淺色漁夫帽、著白上衣，與報案指稱男子穿著相符，且口袋鼓起有一黑色把柄外露，才進而盤查並搜身，未料盤查過程讓黃姓男子深感不滿，且事後對執勤警員提起妨害自由刑事告訴，全案已進入司法程序靜待調查。

黃姓男子指出，上個月24日他到苑裡逛街，下午五點多到全聯賣場後，沒多久就出現7名員警荷槍實彈衝進店內將他包圍，要求他出示證件。他說，自己不斷詢問警方為何要搜身，但警方遲遲不願回答，當下還有許多民眾圍觀，讓他感到相當丟臉。

令他更氣憤的是，在拿證件的時候，竟有員警強行搜身，還拿走他口袋中用於防身的辣椒噴霧器；他說，當時自己大喊「你們無端搜查我，是違法！」、「你們這是非法盤查，我要錄影自保！」但警方遲未說明盤查原因。

通霄分局表示，當天據報後為因應可能突發攻擊情事，苑裡分駐所所長、副所長、巡佐等7名員警趕赴現場，並依警察職權行使法規定盤查黃姓男子，取得該男同意後將可疑物品起出查看，確認是大型辣椒噴霧器、手機及衛生紙團，盤查後向黃男勸誡勿有報案人指稱的騷擾行為，旋即放行。