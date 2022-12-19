屏南工業區某冷凍工廠大火 發現一名男性焦屍

屏東縣屏南工業區今天下午3點23分接獲報案，枋寮永翔路某冷凍公司發生大火，現場濃煙密布，消防人員搶救中，火勢撲滅後，在1樓廠房左後側發現78歲陳姓老翁死亡，據了解，陳男跟該冷凍公司租一個角落做機油回收，詳細起火原因待釐清調查。

消防局指出，今天下午3點21分接永翔路工廠火警，派遣大隊部、枋寮、佳冬、新埤、林邊、東港、南州、潮州、竹田、萬巒、東港、屏二、枋山、長治等分隊出動各式消防車輛計19車38人由第三大隊大隊長許朝陽帶隊前往。

現場是飼料冷凍食品公司，前方是一層的挑高鐵皮建築，後方是2樓磚造建物，燃燒面積約300平方公尺，火勢在下午3時58分控制，4時48分回報火勢撲滅，在火場內發現一名男性焦屍明顯死亡。