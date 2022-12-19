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高雄黑馬鬧脾氣闖入車道 主人陪原地轉圈僵持30分鐘
高雄阿蓮區大崗山腳，今天上午有民眾目睹一隻黑馬與主人在斜坡僵持不下，1人1馬在原地持續兜轉，黑馬還一度闖入車道中央，所幸後方小客車車速不快，減速停下等黑馬離開車道才繼續直行。黑馬與主人僵持近30分鐘，才甘願離開，沿下坡路隨主人回家。
今天上午8時許，有民眾前往大崗山自然公園健行，途經大崗山腳峰園路，看見一隻黑馬和他的主人在路邊來回折返，
過程中主人不斷試圖用韁繩拉扯，控制馬匹方向，馬匹卻用力甩頭掙脫，還一度衝到車道中央，所幸後方小客車車速不快，減速慢停等待馬匹離開車道才繼續直行。在雙方僵持近30分鐘後，黑馬才終於妥協，隨主人沿下坡路轉進350巷的回家路。
民眾詢問山下擺攤賣水果的阿婆，阿婆說這名騎馬男子就住在山腳下的峯山里大埤，幾年前用5萬元買下這匹黑馬，但黑馬性格似乎有點「搞怪」，常不受控，主人偶爾會帶牠出來透氣散步，今天如此鬧彆扭算是少見，剛好讓民眾看到。
關於馬匹在道路行走是否觸犯相關法規，湖內分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，如果有妨害交通情事，將處所有人或行為人新臺幣三百元以上、六百元以下罰鍰。警方會依個案情節判斷，確認有妨害交通的具體事實，才會依規定告發。
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