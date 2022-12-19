快訊

馬來西亞山崩死亡悲劇：人禍絕命的「無照露營區」

開暖氣沒注意1細節「開了等於白開」 台電揭原理：機器會誤判

屏南工業區某冷凍工廠大火 發現一名男性焦屍

山豬突然竄出狂攻擊 苗栗男子全身多處咬傷送醫

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣南庄鄉55歲羅姓男子，今天前往山區農作時突然遭山豬攻擊，導致全身多處遭咬傷，經消防隊員送醫救治，所幸無生命危險。

苗栗消防局下午1時許接獲通報，南庄鄉田美村有民眾遭山豬攻擊咬傷，隨即派遣南庄分隊救護人車前往救援，抵達現場看到羅男意識清楚、生命跡象穩定，4肢有多處撕咬傷痕，還好沒有大出血傷口，救護人員立即進行包紮送醫。

家住頭份市的羅男向救護人員表示，上午前往南庄鄉田美山區農園工作，中午時分突然竄出1頭山豬，朝著他攻擊，因為被撞倒在地面，用手腳保護身體，才會遭到咬傷，直到山豬離去後，趕緊向附近住家求救。

苗栗縣政府農業處長陳樹義告訴中央社記者，多年前南庄也曾發生山豬攻擊民眾事件。他說，山豬不屬於保育類動物，通常是公山豬處於發情期，或是母山豬為了保護小豬，比較會做出攻擊行為，因此呼籲民眾在野外遇到山豬，應避免正面衝突，可爬至高處躲避，或製造聲響，讓山豬主動離去，以確保安全。

山豬示意圖。圖／Ingimage
山豬示意圖。圖／Ingimage

南庄 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗今新增確診295例 公費流感疫苗即將用罄剩6千多劑

3年多近20億元觀光產值 苗栗舊山線鐵道自行車獲獎

寒流來襲 苗栗騎士路過警局身體不適 以頭叩門求救

天冷老車竟發爐 苗栗廂型車起火燒毀

相關新聞

身藏大罐辣椒噴霧引起恐慌 男逛全聯遭7警包圍盤查

苗栗警方上月選前兩日接獲報案指稱，苑裡鎮全聯賣場有一名男子，右側口袋鼓脹露出疑似槍枝或刀械的把手，還向女子搭訕，造成店內...

國道10號大貨車追撞！逾千瓶米酒噴濺 1人受傷全線封閉

國道10號燕巢交流道口今天下午發生車禍事故，一輛裝運米酒的拖板車下至燕巢交流道口時，駕駛疑似沒注意前方，煞車不及，追撞前...

山豬突然竄出狂攻擊 苗栗男子全身多處咬傷送醫

苗栗縣南庄鄉55歲羅姓男子，今天前往山區農作時突然遭山豬攻擊，導致全身多處遭咬傷，經消防隊員送醫救治，所幸無生命危險

屏南工業區某冷凍工廠大火 發現一名男性焦屍

屏東縣屏南工業區今天下午3點23分接獲報案，枋寮永翔路某冷凍公司發生大火，現場濃煙密布，消防人員搶救中，火勢撲滅後，在1...

高雄黑馬鬧脾氣闖入車道 主人陪原地轉圈僵持30分鐘

高雄阿蓮區大崗山腳，今天上午有民眾目睹一隻黑馬與主人在斜坡僵持不下，1人1馬在原地持續兜轉，黑馬還一度闖入車道中央，所幸...

抑制鋰電池與空氣接觸阻燃 消防滅火毯成救火利器

電動車、油電車日益普及，也考驗消防隊員出勤打火救災能力，台南市消防之友會第一辦事處今天捐贈一件電動車滅火毯給新營分隊，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。