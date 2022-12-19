山豬突然竄出狂攻擊 苗栗男子全身多處咬傷送醫

苗栗縣南庄鄉55歲羅姓男子，今天前往山區農作時突然遭山豬攻擊，導致全身多處遭咬傷，經消防隊員送醫救治，所幸無生命危險。

苗栗消防局下午1時許接獲通報，南庄鄉田美村有民眾遭山豬攻擊咬傷，隨即派遣南庄分隊救護人車前往救援，抵達現場看到羅男意識清楚、生命跡象穩定，4肢有多處撕咬傷痕，還好沒有大出血傷口，救護人員立即進行包紮送醫。

家住頭份市的羅男向救護人員表示，上午前往南庄鄉田美山區農園工作，中午時分突然竄出1頭山豬，朝著他攻擊，因為被撞倒在地面，用手腳保護身體，才會遭到咬傷，直到山豬離去後，趕緊向附近住家求救。