山豬突然竄出狂攻擊 苗栗男子全身多處咬傷送醫
苗栗縣南庄鄉55歲羅姓男子，今天前往山區農作時突然遭山豬攻擊，導致全身多處遭咬傷，經消防隊員送醫救治，所幸無生命危險。
苗栗消防局下午1時許接獲通報，南庄鄉田美村有民眾遭山豬攻擊咬傷，隨即派遣南庄分隊救護人車前往救援，抵達現場看到羅男意識清楚、生命跡象穩定，4肢有多處撕咬傷痕，還好沒有大出血傷口，救護人員立即進行包紮送醫。
家住頭份市的羅男向救護人員表示，上午前往南庄鄉田美山區農園工作，中午時分突然竄出1頭山豬，朝著他攻擊，因為被撞倒在地面，用手腳保護身體，才會遭到咬傷，直到山豬離去後，趕緊向附近住家求救。
苗栗縣政府農業處長陳樹義告訴中央社記者，多年前南庄也曾發生山豬攻擊民眾事件。他說，山豬不屬於保育類動物，通常是公山豬處於發情期，或是母山豬為了保護小豬，比較會做出攻擊行為，因此呼籲民眾在野外遇到山豬，應避免正面衝突，可爬至高處躲避，或製造聲響，讓山豬主動離去，以確保安全。
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