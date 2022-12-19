男攀卓社大山摔邊坡失聯 直升機載搜救隊馳援
曾姓男子隨隊攀登干卓萬山、卓社大山，隊友昨天傍晚在卓社大山發現曾男未跟上、失聯，今天報案求助，有其他登山者發現曾男摔落邊坡約30公尺，直升機下午載搜救隊入山救援中。
南投縣政府消防局救災救護指揮科上午獲報，一支5人登山隊16日從仁愛鄉萬大林道入山，前往干卓萬山、卓社大山，預計今天從武界林道下山，但同團一名20歲男子昨天被隊友發現未跟上、失去蹤影，直到今天清晨仍失聯，因此報案求援，消防局立即動員山難搜救隊。
消防局指出，今天上午接獲嘉義縣消防局通報，有其他登山者發現搜尋目標曾男摔落一處邊坡約30公尺，目前意識清醒，自述胸口、肢體疼痛，指揮科立即向內政部消防署申請直升機救援。
消防局表示，規劃由直升機飛至目標區執行吊掛，若無法直接吊掛，則由直升機搭載搜救隊降落卓社大山西南方大草皮，消防署中午通知直升機從花蓮機場起飛至事故地點，未發現待救者，直升機轉飛日月潭九龍口停機坪，下午搭載搜救隊飛往卓社大山。
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