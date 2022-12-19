快訊

世足賽／「剩姆怨！」法國姆巴佩IG最新發文：我們會回來的

男攀卓社大山摔邊坡失聯 直升機載搜救隊馳援

中央社／ 南投縣19日電

曾姓男子隨隊攀登干卓萬山、卓社大山，隊友昨天傍晚在卓社大山發現曾男未跟上、失聯，今天報案求助，有其他登山者發現曾男摔落邊坡約30公尺，直升機下午載搜救隊入山救援中。

南投縣政府消防局救災救護指揮科上午獲報，一支5人登山隊16日從仁愛鄉萬大林道入山，前往干卓萬山、卓社大山，預計今天從武界林道下山，但同團一名20歲男子昨天被隊友發現未跟上、失去蹤影，直到今天清晨仍失聯，因此報案求援，消防局立即動員山難搜救隊。

消防局指出，今天上午接獲嘉義縣消防局通報，有其他登山者發現搜尋目標曾男摔落一處邊坡約30公尺，目前意識清醒，自述胸口、肢體疼痛，指揮科立即向內政部消防署申請直升機救援。

消防局表示，規劃由直升機飛至目標區執行吊掛，若無法直接吊掛，則由直升機搭載搜救隊降落卓社大山西南方大草皮，消防署中午通知直升機從花蓮機場起飛至事故地點，未發現待救者，直升機轉飛日月潭九龍口停機坪，下午搭載搜救隊飛往卓社大山。

直升機 機場

延伸閱讀

南投白姑大山女疑摔斷韌帶 空勤直升機吊掛救回

多達33名陸戰隊員失蹤！泰國軍艦遇風暴「進水沉沒畫面」曝

蘋果iPhone 14「車禍偵測＋衛星SOS緊急服務」2合1有多強？直接派直升機救峽谷落難男女

葡萄牙空軍驕傲：751搜救中隊，如何應用性能侷限的主力直升機？

相關新聞

男子果園工作突遭山豬攻擊 四肢多處撕咬傷送醫

苗栗縣南庄鄉今天發生一起山豬暴衝咬傷人的驚悚事件！一名家住頭份市羅姓男子，下午1點多獨自到南庄田美山區農園工作時，突然衝...

身藏大罐辣椒噴霧引起恐慌 男逛全聯遭7警包圍盤查

苗栗警方上月選前兩日接獲報案指稱，苑裡鎮全聯賣場有一名男子，右側口袋鼓脹露出疑似槍枝或刀械的把手，還向女子搭訕，造成店內...

山豬突然竄出狂攻擊 苗栗男子全身多處咬傷送醫

苗栗縣南庄鄉55歲羅姓男子，今天前往山區農作時突然遭山豬攻擊，導致全身多處遭咬傷，經消防隊員送醫救治，所幸無生命危險

屏南工業區某冷凍工廠大火 發現一名男性焦屍

屏東縣屏南工業區今天下午3點23分接獲報案，枋寮永翔路某冷凍公司發生大火，現場濃煙密布，消防人員搶救中，火勢撲滅後，在1...

高雄黑馬鬧脾氣闖入車道 主人陪原地轉圈僵持30分鐘

高雄阿蓮區大崗山腳，今天上午有民眾目睹一隻黑馬與主人在斜坡僵持不下，1人1馬在原地持續兜轉，黑馬還一度闖入車道中央，所幸...

抑制鋰電池與空氣接觸阻燃 消防滅火毯成救火利器

電動車、油電車日益普及，也考驗消防隊員出勤打火救災能力，台南市消防之友會第一辦事處今天捐贈一件電動車滅火毯給新營分隊，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。