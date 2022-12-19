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抑制鋰電池與空氣接觸阻燃 消防滅火毯成救火利器

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

電動車、油電車日益普及，也考驗消防隊員出勤打火救災能力，台南市消防之友會第一辦事處今天捐贈一件電動車滅火毯給新營分隊，同時也安排消防隊員相關滅火毯教育訓練，因應救災需求。

台南市消防局說，近來電動車火燒車屢見不鮮，相比傳統油車火燒車處理方式，電動車更複雜，除了要先「切斷緊急回應迴路」斷電避免人員觸電，接下來因燃燒過程鋰電池內的化學物質持續反應，因此只能用大量水柱為期持續降溫，等到能源耗盡、化學反應才會結束。

為有效防止電動車持續復燃，南市消防之友會第一辦事處採購贈與新營分隊，由處長陳志宏代表捐贈，今下午廠商辦理滅火毯教育訓練，透過大型滅火毯整體覆蓋車輛，有效抑制鋰電池與空氣接觸，灌入二氧化碳或其他惰性氣體抑制火勢；結合低底盤噴水裝置深入車輛底盤針對燃燒電池降溫，抑制火勢擴大也減少用水，用水量約可縮減至6噸，約僅需原來所需1成水量。

第一大隊長石家源表示，滅火毯僅需2人即可拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒所需氧氣控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保。

據知，每塊滅火毯市價約5至6萬元間，資深消防員說，這算是全新科技產品，多一點演練，未來出勤才能從容因應。

消防局局長李明峯表示，未來持續採購使用新式裝備執行救災行動，強化救災效率，一同建立安全有效消防救災環境。

台南市消防之友會第一辦事處今捐贈一件電動車滅火毯給新營消防分隊，同時也安排消防隊員相關滅火毯教育訓練，因應救災需求。記者謝進盛／翻攝
台南市消防之友會第一辦事處今捐贈一件電動車滅火毯給新營消防分隊，同時也安排消防隊員相關滅火毯教育訓練，因應救災需求。記者謝進盛／翻攝
台南市消防之友會第一辦事處今捐贈一件電動車滅火毯給新營消防分隊，同時也安排消防隊員相關滅火毯教育訓練，因應救災需求。記者謝進盛／翻攝
台南市消防之友會第一辦事處今捐贈一件電動車滅火毯給新營消防分隊，同時也安排消防隊員相關滅火毯教育訓練，因應救災需求。記者謝進盛／翻攝

台南 火燒車

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