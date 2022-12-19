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國道10號大貨車追撞！逾千瓶米酒噴濺 1人受傷全線封閉

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

國道10號燕巢交流道口今天下午發生車禍事故，一輛裝運米酒的拖板車下至燕巢交流道口時，駕駛疑似沒注意前方，煞車不及，追撞前方砂石車，及右側停等的白色小客車，拖板車頭向右衝出，撞擊路邊工地鐵皮圍欄，超過1000瓶米酒摔落匝道，單車通行匝口因事故封閉，現場拖板車駕駛1人受傷，意識清醒，送往義大醫院救治。

燕巢交流道口超過1000瓶米酒摔落匝道，目前全線封閉，現場拖板車駕駛1人受傷，意識清醒，送往義大醫院救治。記者林品君／翻攝
燕巢交流道口超過1000瓶米酒摔落匝道，目前全線封閉，現場拖板車駕駛1人受傷，意識清醒，送往義大醫院救治。記者林品君／翻攝

今天下午14時25分許，國道10號西向13公里處(燕巢交流道出口匝道)發生大貨車追撞事故。駕駛載運公賣局米酒的拖板車司機彭男（35歲），疑似精神不濟未注意前方，在下匝道時沒有減速煞車，閃避過程追撞前方由陳男（54歲）駕駛的砂石車，以及右側由李男（62歲）駕駛的白色自小客車。

彭男駕駛拖板車撞擊前方砂石車後，再向右衝往路邊工地鐵皮圍欄，因撞擊力道強烈，車頭扭曲變形，超過1000瓶米酒摔落匝道，玻璃碎屑噴濺四處。

整起事故為彭男1人受傷，意識清醒，已送至義大醫院治療。因事故現場有工程進行，匝道僅限單車通行，大量事故造成的酒瓶玻璃碎片撒落，排除難度高，目前持續清理，燕巢交流道全線封閉，請用路人提早改道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道10號燕巢交流道口今天下午發生車禍事故，一輛裝運米酒的拖板車疑沒注意前方，煞車不及，追撞前方砂石車，及右側停等的白色小客車。記者林品君／翻攝
國道10號燕巢交流道口今天下午發生車禍事故，一輛裝運米酒的拖板車疑沒注意前方，煞車不及，追撞前方砂石車，及右側停等的白色小客車。記者林品君／翻攝

國道 車禍

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