學童雙手手指卡洞 消防員拆椅子一併送醫急救
台東縣卑南鄉東成國小9歲學童，今天下午在學校上課時，將雙手食指插進座椅板透氣孔內無法拔出，消防隊到場拆下座椅，將小朋友連同座椅板一起送醫急救，急診醫師破壞座椅板，小朋友雙手食指拔出後稍微腫脹，上藥後無大礙已出院。
東成國小校方表示，今天下午老師上資訊電腦課講解課程時，學童疑好玩將雙手食指伸進座椅透氣孔，學童要操作電腦才發現手指卡洞拔不出來，校方用沙拉油潤滑後還是拔不出來，才通知消防救助。
救護人員到場也無法協助拔出手指，又擔心切割傷到學童，最後決定拆除椅面一併送醫。送醫過程中因為馬偕醫院急診患者多，救護人員擔心學童手指頭卡太久，造成不良影響，立即改送台東基督教醫院急診。
台東基督教醫院表示，學童到院時雙手手指頭因為腫脹，沒辦法拔出來，立即聯絡工務將椅洞鋸開，經檢視小朋友手指頭循環都沒問題，提供藥物後已由家長陪同出院。
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