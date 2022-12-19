快訊

出席台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己「下一個目標」

撐不住...全家茶葉蛋宣布調漲 一顆漲至13元、麻辣蛋20元

桃園消防副局長龔永信將升局長 曝張善政關注3件事

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市長當選人張善政今天公布首波局處人事，其中消防局長將由現任副局長龔永信接任，他今接受專訪表示，有幸進一步為民服務，非常榮幸，也感謝張青睞，而張十分關注的降低工廠火警件數、義消福利及山難搶救等議題，他未來也會繼續努力。

56歲的龔永信是中央警官學校消防學系53期畢，先在高雄、消防署服務，1999年調至桃園，歷任第二大隊、第一大隊、第三大隊長以及消防局專門委員，2018年升任副局長，內外勤資歷完整。

龔永信從消35年，指標案件信手拈來，例如2001年9月5日納莉颱風侵台，當時他擔任第二大隊長，轄內包括龍潭大池、石門大圳水位都暴漲，他帶領部屬救災，逐一救下受困電線桿、樹上民眾，水退後還要逐樓逐戶協助抽取地下室積水，整整一周沒回家。

龔永信重視消防裝備，他回憶，剛畢業第二年到高雄前金分隊服務，早期消防預算不足、裝備匱乏，分隊長只有專屬黃頭盔，消防衣要跟隊員搶，一個分隊更只配2個空氣呼吸器，現在則是一人一套，而桃園近年在救護車配備骨針、二氧化碳監測器下，去年ocha康復人數達110人，依人口比例全國第一，上任後也將繼續爭取更齊全的配備。

談到新任市長張善政，龔永信表示，桃園工廠多，尤其今年家樂福、美福等倉儲火災引全國關注，因此張十分要求減少工廠火災發生，也非常關心義消配備、保險、協勤狀況；另外桃園在疫情後山難件數提高3倍，張也盼消防局和相關機關合作，避免不幸。龔永信說，這些工作未來上任後都會積極推動、改善。

桃園市消防局副局長龔永信將升局長。記者楊湛華／攝影
桃園市消防局副局長龔永信將升局長。記者楊湛華／攝影

桃園市長 張善政 山難

延伸閱讀

派系考量？小內閣多朱立倫、吳志揚人馬 張善政：進市府就是桃園的人

獨／不選市長當副手 蘇俊賓：全力協助張善政別無雜念

柯文哲同學接桃園副巿長 王明鉅：從政內心很掙扎

獨／中原副教授接任桃市副祕書長 金志聿：張善政勸我下海

相關新聞

桃園消防副局長龔永信將升局長 曝張善政關注3件事

桃園市長當選人張善政今天公布首波局處人事，其中消防局長將由現任副局長龔永信接任，他今接受專訪表示，有幸進一步為民服務，非...

彰化消防鮮肉帥哥裸上身籲保暖 網歪樓：像冬天裡的一把火

寒流來襲，彰化縣消防局第二大隊臉書網站最近貼出消防猛男裸上身的帥照，呼籲大家注意保暖，讓許多人直呼「找到冬天裡的一把火」...

影／這派出所罕見「封鎖線耶誕樹」 掛滿警用裝備吸睛

民眾在臉書社團「路上觀察學院平台」貼文稱讚台南市永康警分局復興派出所外的裝置耶誕樹很有創意，標題還稱「永康分局：誰人跟我...

國道10號燕巢交流道大貨車事故 逾1000瓶米酒噴飛掉匝道

國道10號燕巢路段今天稍早傳出車禍事故，一輛載滿米酒的拖板車下燕巢交流道時，不明原因擦撞前方砂石車，拖板車頭向右衝出，撞...

賓士轎車跨越雙黃線超車 會車還飆罵髒話影片全都錄

台北市大安區日前發生一起行車糾紛，一輛轎車開在臥龍街上，突然對向一輛黑色賓士轎車要超車，便開到對向車道，2車在會車時，賓...

印度男北巿街頭變魔術猜數字 搭訕路人強索「算命費」

3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。