桃園消防副局長龔永信將升局長 曝張善政關注3件事
桃園市長當選人張善政今天公布首波局處人事，其中消防局長將由現任副局長龔永信接任，他今接受專訪表示，有幸進一步為民服務，非常榮幸，也感謝張青睞，而張十分關注的降低工廠火警件數、義消福利及山難搶救等議題，他未來也會繼續努力。
56歲的龔永信是中央警官學校消防學系53期畢，先在高雄、消防署服務，1999年調至桃園，歷任第二大隊、第一大隊、第三大隊長以及消防局專門委員，2018年升任副局長，內外勤資歷完整。
龔永信從消35年，指標案件信手拈來，例如2001年9月5日納莉颱風侵台，當時他擔任第二大隊長，轄內包括龍潭大池、石門大圳水位都暴漲，他帶領部屬救災，逐一救下受困電線桿、樹上民眾，水退後還要逐樓逐戶協助抽取地下室積水，整整一周沒回家。
龔永信重視消防裝備，他回憶，剛畢業第二年到高雄前金分隊服務，早期消防預算不足、裝備匱乏，分隊長只有專屬黃頭盔，消防衣要跟隊員搶，一個分隊更只配2個空氣呼吸器，現在則是一人一套，而桃園近年在救護車配備骨針、二氧化碳監測器下，去年ocha康復人數達110人，依人口比例全國第一，上任後也將繼續爭取更齊全的配備。
談到新任市長張善政，龔永信表示，桃園工廠多，尤其今年家樂福、美福等倉儲火災引全國關注，因此張十分要求減少工廠火災發生，也非常關心義消配備、保險、協勤狀況；另外桃園在疫情後山難件數提高3倍，張也盼消防局和相關機關合作，避免不幸。龔永信說，這些工作未來上任後都會積極推動、改善。
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