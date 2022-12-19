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逛超市「口袋鼓脹」遭所長率警大陣仗包圍 男質疑非法盤查

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣苑裡鎮黃姓男子疑似攜帶長條形危險物品在超市閒逛，造成店內顧客恐慌報警後，多名員警到場盤查黃男，發現是大型辣椒噴霧；男子質疑警方非法盤查，提告涉嫌妨害自由。

針對男子提出刑事告訴部分，警方指出，已依法函請苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局通霄分局偵查隊長曾冠喜今天接受媒體訪問表示，11月24日傍晚5時許接獲民眾報案稱有男子在苑裡鎮某賣場內外徘徊，並不時向女子搭訕，由於男子頭戴淺色漁夫帽、右側口袋鼓脹露出疑似槍枝或刀械把手，造成店內顧客恐慌，報案請求警方儘速到場協助。

曾冠喜指出，苑裡分駐所接獲報案後，為因應可能突發攻擊情事，由所長率副所長、巡佐等7名員警趕赴現場，並依警察職權盤查黃男，經取得同意後查看「可疑物品」，證實為大型辣椒噴霧器、手機及衛生紙團。

員警盤查後，勸戒男子不要有報案人指稱的搭訕、騷擾情事；不過，男子不滿無端遭警方大陣仗包圍，質疑非法盤查，提告帶隊員警涉嫌妨害自由、公然侮辱。

曾冠喜說，針對男子提出刑事告訴部分，分局已依法函請苗栗地檢署偵辦；但也要向民眾宣導，為維護社會秩序，保護公眾安全是警察職責，民眾發現可疑危害報案，警方依法盤查、詢問，是排除危害的執法手段，還請民眾了解並配合。

情境示意圖。圖／聯合報系資料照
情境示意圖。圖／聯合報系資料照

警察 苗栗縣 衛生紙

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