彰化消防鮮肉帥哥裸上身籲保暖 網歪樓：像冬天裡的一把火

寒流來襲，彰化縣消防局第二大隊臉書網站最近貼出消防猛男裸上身的帥照，呼籲大家注意保暖，讓許多人直呼「找到冬天裡的一把火」，甚至歪樓接力說想嫁給他，這名小鮮肉隊員正是田中消防分隊的呂宗翰，他分發前的特訓影音也曝光，不只靦腆笑容非常可愛，影片中消防帥哥還不只一人，引發話題。

彰化縣消防局第二大隊臉書網站最近貼出消防猛男裸上身的帥照，呼籲大家注意保暖，讓人眼睛一亮，引發話題。圖／翻攝自臉書

彰化縣消防局第二大隊臉書上周五寒流來襲前貼出一名消防小鮮肉裸上身站在消防車前提醒大家「氣溫驟降，身材再怎麼好，記得要穿衣服」，「有一種冷比空虛寂寞還要冷…家中有長輩、有心血管疾病的要多注意」。

帥照立即引發關注，網友紛紛歪樓留言，說「我要跟他拍婚紗照，他穿這樣就可以了」、「簡直是 余文樂mix楊勇緯」「一張不夠，快交出IG」，小編隨後則補上呂宗翰穿上衣服帥照，再次提醒大家注意保暖。

原來第二大隊小隊長劉駿禹正是二大隊臉書小編的神來之筆，劉駿禹說，為免消防宣導太制式教條，才能吸引大家看下去，就出動大隊裡的小鮮肉們，沒想到竟獲廣大迴響，他說，消防小鮮肉們不只26歲的呂宗翰，員林分隊年輕有為教官級的謝竣凱也有露肌肉帥照。

由於小鮮肉消防員詢問度實在太高，劉駿禹再翻出2019年呂宗翰在分發前的新生生存訓練影片，片中不只有呂宗翰招牌可愛的靦腆笑容，還有其他幾位生力軍也很帥，大家在片中感謝家人支持他們的工作、想要救很多人的理想，還有這批生力軍訓練時的熱血影片。

第二大隊大隊長葉明波說，讓年輕人發揮創意進行消防宣傳很好啊!也再次提醒寒流來襲時，不只長輩和有心血管疾病者要多加注意，也要注意室內空氣保持流通，不要全部門窗緊密，尤其有些瓦斯熱水器雖安裝在陽台，但天冷連陽台窗子都緊密，很容易發生一氧化碳中毒危險，也要注意電暖爐等電器的使用，要有安全斷電設施，床緣的棉被物品等也不要太靠近電熱器，避免引發火災。

田中消防分隊分隊長陳一王說，最近救護量的確大增，救護車幾乎都在外出勤，不只救護心血管疾病高危險群，車禍救護案也增多，應是寒冬中許多駕駛手腳較不靈活，易肇事，呼籲大家要注意保暖，做好各種防護。