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影／這派出所罕見「封鎖線耶誕樹」 掛滿警用裝備吸睛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

民眾在臉書社團「路上觀察學院平台」貼文稱讚台南市永康警分局復興派出所外的裝置耶誕樹很有創意，標題還稱「永康分局：誰人跟我比」，如果的民眾也都覺得很有意思。復興所長陳榮坤表示，員警以選舉期間使用後回收的封鎖線等材料，製作應景的耶誕裝飾。

永康分局表示，臉書社團貼文是復興派出所因應耶誕節由所內員警運用創意、利用選舉勤務現材，製作「有溫度的聖誕樹」立於派出所前，吸引民眾目光。

陳榮坤說，封鎖線除禁止進入其實也有保護作用，保護現場不被破壞，保護內圍安全。警察工作壓力大，為改變機關嚴肅氛圍，員警勤餘時間用選舉勤務用過的30公尺封鎖線及交通連桿等物，製作具有創意、有溫度的耶誕樹。

他說，封鎖線掛上警用裝備圖卡，意寓守護員警及全民安全，會運用聖誕樹辦幼稚園參訪活動，作犯罪預防宣導用。

復興派出所有罕見「封鎖線耶誕樹」，掛滿「警用裝備」。記者周宗禎／翻攝
復興派出所有罕見「封鎖線耶誕樹」，掛滿「警用裝備」。記者周宗禎／翻攝
民眾臉書介紹復興派出所罕見的「封鎖線耶誕樹」。記者周宗禎／翻攝
民眾臉書介紹復興派出所罕見的「封鎖線耶誕樹」。記者周宗禎／翻攝

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