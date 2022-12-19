賓士轎車跨越雙黃線超車 會車還飆罵髒話影片全都錄

台北市大安區日前發生一起行車糾紛，一輛轎車開在臥龍街上，突然對向一輛黑色賓士轎車要超車，便開到對向車道，2車在會車時，賓士轎車車主還拉下車窗飆出國罵，影片被人上傳到網路。

據了解，這起事件發生在本月13日上午10點多時，從影片中可見，一輛轎車正在臥龍街上停等紅燈，等到綠燈時往前方開，但對向車道的黑色賓士轎車，為了超過前車，便跨越雙黃線，等到2車會車時，還罵出髒話，問候人家媽媽。

事後，這段行車記錄器被上傳到網路，大安警分局未接獲到相關報案。大安分局表示，這輛賓士轎車跨越雙黃線行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，另外罵髒話部分恐涉刑法公然侮辱罪。