南投仁愛鄉白姑大山女登山客受傷 空勤直升機吊掛救回
一名女登山客今天攀登南投縣仁愛鄉白姑大山，因左腳韌帶疑似斷裂無法行走，空勤總隊今天派直升機救援，吊掛傷者上機後，後送治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天執行南投縣政府消防局申請白姑大山松林營區附近女性登山客救援任務，她因左腳韌帶疑似斷裂無法行走。
空勤總隊派飛機編號NA-709黑鷹直升機執行，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛柯維碩、機工長蔡維倡，消防署特搜隊陳世勳、蔡百修隨機上救援。
黑鷹直升機NA-709號機今天早上7點25分到達目標區後實施搜尋，7點29分發現目標，確認待救者位置後，完成作業場地勘察，掌握現場天氣穩定，吊掛作業後，由消防署特搜隊員蔡百修出艙實施吊掛救援作業，完成吊掛後送東勢河濱公園，直升機落地，將傷者交由消防局救護車後送治療。
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