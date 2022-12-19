快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度男北巿街頭變魔術猜數字 搭訕路人強索「算命費」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。警方逮捕3人，認定施用詐術要錢、糾纏被害人，依詐欺、強制罪嫌移送。

警方調查，犯嫌隨機攔下民眾，用英語交談，交付寫有數字紙條，再拿出另張寫有多個數字紙條要求挑選，命中被害人手中紙條上數字後索取3千元，稱後續「算命」要再付6千或9千元。

本月4日下午2點多，民眾報案指目擊南港展覽館外有印度籍男子行騙，員警到場盤查一名印度籍男子，從皮夾發現神像照片、「算命」價目表；參展廠商林姓男子稱前一天被該男搭訕「算命」，他交付2百元，後來禁不起騷擾，共付3千元。

警方加強巡邏，在周邊發現一名印度籍男子向看展的吳姓少年「算命」，吳稱沒錢，犯嫌改要他剛購買的雞塊，不久員警又攔下一名印度籍男子，身上有神像照片及價目表。

3人被帶回南港警分局南港派出所，否認行騙，稱喜歡「算命」，單純分享，沒有強迫給錢。警方查出，3人互相認識，其中有一對父子，分別以工作或觀光名義來台，詢後移送，提醒民眾遇類似狀況勿輕易交付現金。

3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。記者李奕昕／翻攝
3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。記者李奕昕／翻攝
3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。記者李奕昕／翻攝
3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。記者李奕昕／翻攝
3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。記者李奕昕／翻攝
3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。記者李奕昕／翻攝

印度 紙條

延伸閱讀

達賴喇嘛逃亡64年親揭秘密往事 曝獄中毆打、強暴黑暗

邊境衝突過後 印藏南軍演、中「高原鐵騎」入藏前線

印度基金十強 漲逾一成

中印邊境衝突互控越界 解放軍：已穩控局勢

相關新聞

印度男北巿街頭變魔術猜數字 搭訕路人強索「算命費」

3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。警方...

南投警所合署辦公將上路 議員要求這一所勿合署

南投縣警局將整併偏遠地區派出所警力，改採合署辦公，但日月潭伊達邵派出所位在觀光勝地，勤務繁重，併入鄰近警所恐影響治安，縣...

高雄國三少年失聯1天昨溺斃高雄港 家人接通知才知噩耗

就讀高雄小港國中三年級的黃姓少年昨天下午5時許與3名年紀相仿的網友到高雄港蓬萊商港區遊玩時，不慎摔落港內，搜救人員摸黑搜...

桃園男打給妻「頭好痛」隨即失聯 警消破門驚：動不了

桃園市桃園區一名邱姓男子昨從家裡打給妻子，稱自己頭痛後，便失去音訊，妻子擔心出意外報警；警消到場發現沒人應門，破門進入，...

越籍移工身帶4把刀出沒楠梓慈雲橋邊 警查他已失聯1年

一名移工今天上午出現在高雄巿楠梓區慈雲橋附近，疑似攜帶刀械，警方趕達，該名移工拔腿就跑，後因體力不支跌倒，在巷內被警壓制...

影／三峽山區貨車翻落3米邊坡 63歲司機送醫不治

新北市三峽區紫微南路今天上午10時許，有1輛大貨車不明原因衝出道路護欄，翻落約3公尺深的邊坡，消防隊員和員警接力將63歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。