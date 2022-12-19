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印度男北巿街頭變魔術猜數字 搭訕路人強索「算命費」
3名印度籍男子在台北市南港展覽館外搭訕民眾，涉嫌以魔術手法猜中被害人挑選數字後宣稱會算命，強索「算命費」得手3千元。警方逮捕3人，認定施用詐術要錢、糾纏被害人，依詐欺、強制罪嫌移送。
警方調查，犯嫌隨機攔下民眾，用英語交談，交付寫有數字紙條，再拿出另張寫有多個數字紙條要求挑選，命中被害人手中紙條上數字後索取3千元，稱後續「算命」要再付6千或9千元。
本月4日下午2點多，民眾報案指目擊南港展覽館外有印度籍男子行騙，員警到場盤查一名印度籍男子，從皮夾發現神像照片、「算命」價目表；參展廠商林姓男子稱前一天被該男搭訕「算命」，他交付2百元，後來禁不起騷擾，共付3千元。
警方加強巡邏，在周邊發現一名印度籍男子向看展的吳姓少年「算命」，吳稱沒錢，犯嫌改要他剛購買的雞塊，不久員警又攔下一名印度籍男子，身上有神像照片及價目表。
3人被帶回南港警分局南港派出所，否認行騙，稱喜歡「算命」，單純分享，沒有強迫給錢。警方查出，3人互相認識，其中有一對父子，分別以工作或觀光名義來台，詢後移送，提醒民眾遇類似狀況勿輕易交付現金。
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