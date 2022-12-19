南投警所合署辦公將上路 議員要求這一所勿合署

南投縣警局將整併偏遠地區派出所警力，改採合署辦公，但日月潭伊達邵派出所位在觀光勝地，勤務繁重，併入鄰近警所恐影響治安，縣議員今要求縣警局勿貿然實施，建議因地制宜重新審視；縣警局表示，合署作業是警力不足過渡期的權宜措施，待人力補足，會視各合署警所狀況優先補足員額，恢復正常辦公。

縣議員王秋淑今在縣議會臨時會指出，縣警局為配合「公務員服務法」規範加班時數，將重新整併調配警力，部分派出所要改採合署辦公，保障員警有充分休息時間，避免過勞，她能理解，但並非所有派出所都適合，伊達邵派出所就不適合。

王秋淑表示，按縣警局規畫，伊達邵派出所將併入魚池分駐所，但兩所平常往返時間就要20分鐘，更何況都位在日月潭風景區，假日觀光人車非常多，伊達邵若有緊急事故要處置，從水社前往被塞在車陣中是可預料的事，恐喪失黃金時間。

縣議員石慶龍、謝明謀也說，日月潭是觀光勝地，周邊多飯店民宿，不管日夜都需充足警力駐守，合署辦公實為不妥，而信義東埔溫泉區也有類似狀況，建議縣警局在警力調配合署辦公上，因此視交通狀況因地制宜重新審視，以維地方治安。

議長何勝豐則表示，南投縣幅員遼闊，要配合中央政策也要衡量地方現況，像鹿谷秀峰所與竹山社寮所竟要跨鄉鎮合署，建議縣警局應保留觀光熱區、過於偏遠等不宜合署作業的派出所，若增聘人力經費不足，可向議會提出編列相關預算。