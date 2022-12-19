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南投警所合署辦公將上路 議員要求這一所勿合署

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣警局將整併偏遠地區派出所警力，改採合署辦公，但日月潭伊達邵派出所位在觀光勝地，勤務繁重，併入鄰近警所恐影響治安，縣議員今要求縣警局勿貿然實施，建議因地制宜重新審視；縣警局表示，合署作業是警力不足過渡期的權宜措施，待人力補足，會視各合署警所狀況優先補足員額，恢復正常辦公。

縣議員王秋淑今在縣議會臨時會指出，縣警局為配合「公務員服務法」規範加班時數，將重新整併調配警力，部分派出所要改採合署辦公，保障員警有充分休息時間，避免過勞，她能理解，但並非所有派出所都適合，伊達邵派出所就不適合。

王秋淑表示，按縣警局規畫，伊達邵派出所將併入魚池分駐所，但兩所平常往返時間就要20分鐘，更何況都位在日月潭風景區，假日觀光人車非常多，伊達邵若有緊急事故要處置，從水社前往被塞在車陣中是可預料的事，恐喪失黃金時間。

縣議員石慶龍、謝明謀也說，日月潭是觀光勝地，周邊多飯店民宿，不管日夜都需充足警力駐守，合署辦公實為不妥，而信義東埔溫泉區也有類似狀況，建議縣警局在警力調配合署辦公上，因此視交通狀況因地制宜重新審視，以維地方治安。

議長何勝豐則表示，南投縣幅員遼闊，要配合中央政策也要衡量地方現況，像鹿谷秀峰所與竹山社寮所竟要跨鄉鎮合署，建議縣警局應保留觀光熱區、過於偏遠等不宜合署作業的派出所，若增聘人力經費不足，可向議會提出編列相關預算。

對此，南投縣警局長黃永志說，合署辦公是因應警力不足過渡期，並保障員警能有合法休息時數的權益措施，待警力補齊後，會視各合署警所狀況優先補足員額，恢復正常辦公，合署期間則會針對地方需求調派警力，加強交通、治安維護。

縣議員王秋淑等人今在縣議會臨時會要求日月潭伊達邵派出所勿改採合署辦公。記者賴香珊／攝影
縣議員王秋淑等人今在縣議會臨時會要求日月潭伊達邵派出所勿改採合署辦公。記者賴香珊／攝影

議員 南投 日月潭

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