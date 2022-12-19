聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投警所合署辦公將上路 議員要求這一所勿合署
南投縣警局將整併偏遠地區派出所警力，改採合署辦公，但日月潭伊達邵派出所位在觀光勝地，勤務繁重，併入鄰近警所恐影響治安，縣議員今要求縣警局勿貿然實施，建議因地制宜重新審視；縣警局表示，合署作業是警力不足過渡期的權宜措施，待人力補足，會視各合署警所狀況優先補足員額，恢復正常辦公。
縣議員王秋淑今在縣議會臨時會指出，縣警局為配合「公務員服務法」規範加班時數，將重新整併調配警力，部分派出所要改採合署辦公，保障員警有充分休息時間，避免過勞，她能理解，但並非所有派出所都適合，伊達邵派出所就不適合。
王秋淑表示，按縣警局規畫，伊達邵派出所將併入魚池分駐所，但兩所平常往返時間就要20分鐘，更何況都位在日月潭風景區，假日觀光人車非常多，伊達邵若有緊急事故要處置，從水社前往被塞在車陣中是可預料的事，恐喪失黃金時間。
縣議員石慶龍、謝明謀也說，日月潭是觀光勝地，周邊多飯店民宿，不管日夜都需充足警力駐守，合署辦公實為不妥，而信義東埔溫泉區也有類似狀況，建議縣警局在警力調配合署辦公上，因此視交通狀況因地制宜重新審視，以維地方治安。
議長何勝豐則表示，南投縣幅員遼闊，要配合中央政策也要衡量地方現況，像鹿谷秀峰所與竹山社寮所竟要跨鄉鎮合署，建議縣警局應保留觀光熱區、過於偏遠等不宜合署作業的派出所，若增聘人力經費不足，可向議會提出編列相關預算。
對此，南投縣警局長黃永志說，合署辦公是因應警力不足過渡期，並保障員警能有合法休息時數的權益措施，待警力補齊後，會視各合署警所狀況優先補足員額，恢復正常辦公，合署期間則會針對地方需求調派警力，加強交通、治安維護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言