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高雄國三少年失聯1天昨溺斃高雄港 家人接通知才知噩耗

聯合報／ 記者張議晨徐如宜／高雄即時報導

就讀高雄小港國中三年級的黃姓少年昨天下午5時許與3名年紀相仿的網友到高雄港蓬萊商港區遊玩時，不慎摔落港內，搜救人員摸黑搜索1個半小時，在距離落水處5公尺外水底找到人，送醫後不治。今檢警相驗，確認少年死因為溺斃，家屬對於死因未多表示意見，後事交由家屬處理。

黃姓少年前晚就沒回家，他阿嬤打電話，他也沒有接。昨天焦急的阿嬤有聯絡上老師，由老師幫忙問與黃男熟識的同學，但同學們也不知道黃男去向，沒料等了一天，最後接到的卻是孩子落水的通知。

據了解，黃男與同行的2男、1女都是網路認識，黃男與其他3人就讀不同國中，昨天下午4人先到高雄港3號碼頭附近用餐，傍晚步行到香蕉碼頭邊，疑過於好奇，跨過鐵欄杆靠近岸邊，結果踩空失足摔落港內，整個人馬上沒入冰冷的海水中。

看到好友摔落港內，3人及一旁熱心路人立即報警，港務消防總隊、高雄港務警察總隊動員人力搜救，最後於高雄港5公尺深的水底，由潛水人員找到失聯的黃男，拉上岸後黃已無呼吸心跳，送醫急救半小時後宣告不治。

昨天警方曾試著聯繫黃男家屬，但第一時間家裡電話未接，經校方接獲通報後，轉聯絡家長，順利取得聯繫，但黃男阿嬤趕到醫院時，愛孫已經回天乏術。

今檢警安排相驗，確認黃姓少年死因為落水溺斃，家屬對於死因未多表示意見，後事交由家屬處理。

黃男送醫前無生命跡象，急救後不治，今相驗確認死因為溺斃。記者張議晨／攝影
黃男送醫前無生命跡象，急救後不治，今相驗確認死因為溺斃。記者張議晨／攝影

高雄港 阿嬤 碼頭

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