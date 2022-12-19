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男縱走能高安東軍失溫加腳傷 空勤直升機救援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

寒流來襲，高山氣溫變低，一名65歲郭姓登山客與隊友挑戰能高縱走，昨天因失溫且右腳受傷沒辦法繼續爬山求援，空中勤務總隊花蓮第一大隊昨晚接獲救援任務，今天派出黑鷹直升機，在台灣池附近將人後送至花蓮德興棒球場再送醫治療，順利完成搜救任務。

空勤表示，花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，昨天接獲總隊勤務指揮中心通知，位於花蓮縣秀林鄉能高安東軍台灣池，有1名郭姓登山客因失溫且右腳受傷無法繼續前進，經花蓮消防局申請後，派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行救援任務。

空勤指出，黑鷹今早起飛，沿花蓮機場西南面爬高至1萬呎定向目標區，約9點4分抵達目標區實施空偵辨識、確認目標，機組員實施飛機馬力檢查 、風險評估及救援提示後，由搜救員吊掛至地面評估患者檢傷，9點11分將郭男吊掛上機，隨即前往德興棒球場，9點27分落地由救護車轉診送醫。

另外，花蓮縣消防局統計，18日上午8點截至19日中午，共接獲4件到院前心肺功能停止救護案件，均為60歲以上民眾，分別為2女、2男，是否因天冷導致，仍需由醫師評定。

65歲郭姓登山客與隊友挑戰能高縱走，昨天因失溫加上右腳受傷無法繼續爬山，向外求援，今天由黑鷹直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
65歲郭姓登山客與隊友挑戰能高縱走，昨天因失溫加上右腳受傷無法繼續爬山，向外求援，今天由黑鷹直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供

花蓮 黑鷹直升機 患者

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