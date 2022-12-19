桃園男打給妻「頭好痛」隨即失聯 警消破門驚：動不了

桃園市桃園區一名邱姓男子昨從家裡打給妻子，稱自己頭痛後，便失去音訊，妻子擔心出意外報警；警消到場發現沒人應門，破門進入，發現邱男倒在臥室門前，不排除是天冷突發心血管疾病，隨即將他送醫，所幸經及時救治並無生命危險。

桃園警分局龍安派出所昨天下午2時許接獲民眾邱太太報案，她表示接到丈夫電話，說他頭痛不舒服後，隨即失去音訊，巡佐黃賜哲、警員甘哲勳立即趕往現場，並同步通報消防人員到場協助。

警消在社區管理人員陪同下前往查看，敲門多次但屋內都無人回應，與邱太太聯繫確認邱先生在屋內後，研判他突發身體不適、失去意識，情況危急，徵得邱太太同意後立即進行破門。

警消發現邱先生倒在臥室門口，意識清楚但無法動彈， 初步研判是突發心血管疾病，立將他送醫治療，並通知邱太太到院照顧；由於他事情工作、起居正常，警消不排除可能是天冷導致。