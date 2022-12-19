聽新聞
test
0:00 / 0:00
越籍移工身帶4把刀出沒楠梓慈雲橋邊 警查他已失聯1年
一名移工今天上午出現在高雄巿楠梓區慈雲橋附近，疑似攜帶刀械，警方趕達，該名移工拔腿就跑，後因體力不支跌倒，在巷內被警壓制逮捕，身上搜出4把刀。全案無人受傷，目前朝違反社會秩序維護法與入出國及移民法等偵辦。
楠梓分局楠梓派出所今天上午6時50分許，接獲民眾報案，在楠梓慈雲橋邊，看見30歲越籍阮姓移工疑似攜有刀械，警獲報立即趕赴現場，在附近一間早餐店發現阮男身影，但未見阮男亮刀。
阮姓移工疑似心虛，看見警車立即拔腿逃跑，警一路從楠梓新路追進261巷內，阮男因體力不支跌坐地上，警方快速上前壓制，從阮男身上搜出菜刀2把、水果刀2把。
現場阮男精神狀況非常不穩，情緒激動，喃喃自語，警一面安撫，同時將阮男先行上銬管束。
https://udn.com/news/story/7320/6849407
這則新聞最後兩段麻煩覆蓋如下，謝謝 ：
經了解，阮男於2020年入境，去年8月經雇主通報失聯；因為近日工作不順情緒低落，覺得路人對他有敵意，便隨身攜帶刀械自保。警方查阮男目前未有攻擊他人行為，也未有被害人報案，全案無人傷亡。
針對阮男無故攜帶刀械，警方將依社會秩序維護法移請裁處，並依入出國移民法移送移民署專勤隊；警方也通報衛生局，給予阮男精神上協助，評估是否由專責病院收治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言