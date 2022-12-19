父住院母車禍身亡奶奶過世未出殯 高中生兄妹待援

許姓高中生和就讀國中的妹妹相依為命，父親長期住院，母親車禍身亡，兄妹原靠奶奶照顧，但奶奶最近過世還未出殯，2人所住房子租約也到期，有縣議員接獲陳情籲各界伸援手。

彰化縣政府社會處今天回應指出，許姓高中生一家人為縣府低收長期關懷戶，每月領有身障生活津貼、中低收入老人生活津貼、老年及遺屬年金等，許生父親長期住院，有提供醫療及看護費用補助，喪葬費用也有慈善團體協助。

社會處表示，兄妹倆的父親在2017年住院，母親前往醫院探視時中途發生車禍身亡，社會處社工當時即結合社團介入協助，針對生活以及父親醫療部分提供補助。至於照顧兄妹的奶奶最近也過世，由於兄妹還有叔叔等親友可協助照料，社會處將和親友討論後續照顧事宜。

民主進步黨彰化縣議員賴清美接受媒體聯訪指出，接獲選民陳情指兄妹住的房子，每月要繳房租新台幣4500元，租約月底到期，兄妹處境堪憐，呼籲各界伸出援手。

賴清美在臉書（FACEBOOK）貼文說明許姓兄妹處境後，已有多團體及個人願意提供協助，後續也會和縣府社會處、伸港鄉公所及社福團體協助兄妹度過難關。