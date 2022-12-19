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偷剪上百公尺電纜線 鹿港警方查獲慣竊到案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

年關到了，宵小又蠢蠢欲動，彰化縣鹿港鎮、秀水鄉等地區，最近發生多起電纜線遭竊案，部分地區因此停電，鹿港警分局獲報後，近日查獲黃姓慣竊涉案，查出他犯下7件電纜線竊案，台電估計被竊電纜達上百公尺，他則將電纜去皮銷贓，警方依竊盜廢棄物清理法等罪嫌移送法辦。

警方指出，在發生多起電纜線失竊案後，警方研判是慣竊所為，即鎖定有電纜竊盜等多次前科的黃男涉案，向檢察官申請搜索票，到黃男住處搜索，當場查扣行竊時使用的手電筒、塑膠水泥袋等相關證物，另在房間內查扣安非他命毒品1包。

警方指出，家住福興鄉的黃男，涉嫌連續多次利用深夜凌晨四下無人之際，爬上偏僻處所的電桿，持工具剪下電纜線後，去除包覆纜線的外皮，再將銅線銷贓。這除了危及用電及公共安全外，且去除纜線外皮也涉廢棄物清理法。

黃男坦承犯行，表示因家中有小孩要撫養，又因發生車禍腳部受傷，沒有工作，缺錢花用，才會行竊，

彰化縣鹿港警分局查獲黃姓男子涉嫌偷竊電纜線。圖／和美警方提供
彰化縣鹿港警分局查獲黃姓男子涉嫌偷竊電纜線。圖／和美警方提供
彰化縣鹿港警分局查獲黃姓男子涉嫌偷竊電纜線。圖／和美警方提供
彰化縣鹿港警分局查獲黃姓男子涉嫌偷竊電纜線。圖／和美警方提供

鹿港 竊盜 廢棄物

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