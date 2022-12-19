台南轎車載運腳踏車後座車門未關 警：依法取締
台南有網友社群媒體PO文，昨天下午4點多，白色轎車行駛安南區海佃路載運腳踏車，後座車門未關行駛道路，萬一撞到其他車輛相當危險。警方說，依法取締除告誡該駕駛人外，並依道路交通管理處罰條例第30條 第1項第7款規定ˉ，可裁罰3千元以上1萬8元以下罰鍰。
網友於台南大小事臉書社群PO文說，「有部轎車後座載運腳踏車，右後車門未關閉行駛於安南區海佃路上，造成交通安全疑慮」。
台南市政府警察局第三分局獲悉後，積極調閱路口監視器，並通知駕駛人說明；經查行為人為修理腳踏車，將腳踏車塞進轎車後座，導致車後門無法關閉行駛於道路上，確有違規行為，除告誡該駕駛人外，並依道路交通管理處罰條例第30條 第1項第7款「載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險」掣單舉發，裁罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
警方呼籲，駕駛車輛時除隨時注意天候及路況，另於行駛車輛前要檢查載運貨物是否確實固定、車門是否關閉，避免貨物或其他物品有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，違者將依「道路交通管理處罰條例」第30條舉發，依法究責，最高可處新臺幣1萬8千元罰鍰，並責令改正或禁止通行。
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