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影／恐怖畫面曝光！19歲男無照駕車撞死拾荒伯 回收紙漫天飛舞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市劉姓男子昨晚駕車行經前鎮區一處路口，剛好拾荒的張姓男子，牽著後方載回收物的單車走在慢車道，劉疑車速過快，未注意前方狀況，將張男撞飛，回收紙漫天飛舞，張當場無生命跡象，送醫後，傷重宣告不治。

警方調查，66歲的張姓男子平常撿拾資源回收物為生，昨晚7時許，牽著載滿椅子、紙張回收物的單車，走在前鎮區中山三路由南向北的慢車道內側，緩慢行走。

當時19歲的劉姓男子駕駛Toyota轎車，行經中山三路和光華三路口，疑車速過快，未注意前方張姓男子牽單車走在慢車道上，當場將張男撞飛，造成張重摔倒地不起，單車變形、資源回收物的紙張漫天飛舞、散落一地。

劉男肇事後，轎車車頭保險桿脫落，劉未受傷，警消接獲報案抵達現場，救護員發現張已無生命跡象，雖緊急送醫急救，仍回天乏術，傷重不治。

警方初步調查，劉未喝酒，但卻無照駕駛，死者張姓男子當時未緊靠道路右側外，單車上未加裝警示燈光或反光設備，後續相關肇責將進一步釐清。

警詢後，依過失致死罪嫌將劉送辦，另依據道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，對劉開出無照駕車可處6000到1萬2000元的罰單。

高市劉姓男子昨晚無照駕車，撞死拾荒牽著單車的張姓男子，劉的轎車保險桿脫落。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，撞死拾荒牽著單車的張姓男子，劉的轎車保險桿脫落。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，剛好張姓男子牽著拾荒的單車走在前鎮區馬路的慢車道，劉未注意前方狀況，張男被撞飛（紅圈處），張送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，剛好張姓男子牽著拾荒的單車走在前鎮區馬路的慢車道，劉未注意前方狀況，張男被撞飛（紅圈處），張送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，張姓男子牽著載有拾荒物的單車，走在前鎮區中山三路馬路的慢車道（紅圈處），隨後張男即被劉的轎車撞飛送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，張姓男子牽著載有拾荒物的單車，走在前鎮區中山三路馬路的慢車道（紅圈處），隨後張男即被劉的轎車撞飛送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，撞飛拾荒牽著單車的張姓男子，張送醫不治，單車扭曲變形。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，撞飛拾荒牽著單車的張姓男子，張送醫不治，單車扭曲變形。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，在前鎮區路口慢車道撞死拾荒伯，車禍發生當下，回收紙張漫天飛舞（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市劉姓男子昨晚無照駕車，在前鎮區路口慢車道撞死拾荒伯，車禍發生當下，回收紙張漫天飛舞（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

單車 車道 撞飛

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