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七旬姐妹兩次匯百萬要炒股發財 兩銀行員報警成功阻詐
很多人想跳進股海賺大錢，反而成為詐騙集團的肥羊。台南一對七旬姐妹相信網路投顧話術，要投資買港股，連續到兩家銀行堅持要匯款百萬，行員都機警察覺有異立即報警，兩次成功保住百萬積蓄。
永康區七旬老婦經妹妹介紹，一同加入「港股投資群組」，姐妹倆相信「投顧老師」可協助他們精準投資、輕鬆獲利。妹妹上月底便到國泰世華銀行永康分行要匯款100萬元投資港股，行員機警通報員警成功攔阻、取消匯款，16日妹妹再陪同姐姐改到中國信託商業銀行永康分行要再匯款投資100萬元，行員察覺老婦姐妹可能遇到詐騙，便立報警。
員警說，老婦人說是因為兒子房屋漏水需請人裝修，匯款是要用來支付房屋修繕費，並非要投資使用，但員警以目前常見假投資詐騙手法詳細解說分析，行員並出示匯款帳戶顯有多筆交易異常紀錄，兩次警方都說同樣的話，老婦這才驚覺不妥，並表示要打消匯款念頭。
員警表示，老婦的妹妹說他們是聽從投顧老師建議要匯款投資港股，自己也曾提醒姐姐要小心詐騙，所幸警方及行員機警熱心，十分感激。
永康分局長甘炎民、偵查隊隊長陳勇志及大橋派出所所長王棋賝，代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，向攔阻有功行員們表達協助攔阻詐騙感謝之意。呼籲民眾接到任何指示操作匯款等疑似詐騙電話，應向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，保障財產安全。
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