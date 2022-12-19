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花東海岸公路離奇車禍 突竄梅花鹿駕駛閃避不及撞上

中央社／ 台東縣19日電

花蓮豐濱鄉洪姓婦人昨天下午開車行經省道台11線156公里富岡路段時，路旁草叢突然竄出一隻梅花鹿，洪婦閃避不及撞上，當時車上3人都沒有受傷，但車輛毀損、梅花鹿死亡。

由於花東海岸公路一帶不曾見過梅花鹿，前來處理的員警以及動植物防疫所人員都表示多年來第一次見到此情形。

從洪姓婦人車輛的行車紀錄器上看到，自小客車在花東海岸公路由北向南行駛，道路左側草叢突然竄出一隻梅花鹿，駕駛閃避不及迎頭撞上。

事故發生後，車上3人立即下車察看並且報警。梅花鹿被撞後一動也不動地躺在地上；自小客車左前方的頭燈、鈑金以及保險桿破裂毀損，車體上還黏有鹿毛。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受媒體聯訪表示，經調查，東海岸並無民換豢養梅花鹿，可能是海岸山脈野生的梅花鹿，為什麼會跑到濱海公路？推測是山上覓食不易，跑到山腳下尋找食物，或是被山上捕食者驅趕而下山。

縣府農業處動植物防疫所人員已將梅花鹿屍體冰存，取樣供調查研究後焚化處理。

梅花鹿 台東

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