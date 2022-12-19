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影／超準！埔里中巴沒拉手煞車倒退嚕 插進大門撞入超商

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里今晨一輛中型巴士，疑駕駛下車忘了拉手煞車，整輛車「倒退嚕」，不偏不倚的插進一間超商門口，嚇壞車上乘客及店內員工、顧客，幸無人傷亡，詳細肇因調查釐清中。而中巴超準命中超商店門，令路人驚呼「比世足賽射門還準」。

據了解，該起事故發生在今天清晨近7時，一輛21人座中型巴士的南投客運從埔里發車要開往仁愛廬山、靜觀部落，該車行經中山路2段、埔里高工附近時，石姓駕駛為了買早餐，將客運巴士臨停路邊，人隨後到對面早餐點購餐。

但，石男下車時疑未拉手煞車，且因停靠在緩坡路段，這輛中型客運巴士便順著緩坡「倒退嚕」，車上乘客嚇得對石男大喊「車子在後退，快回來」，石男發現後返回時已來不及，只能追著中巴跑，中巴隨後撞進一家超商，轟隆巨響嚇壞眾人。

事發當下，車上有3名乘客、超商內1名店員及2名顧客全被嚇傻，所幸並未受傷，一名乘客婦人說，她當時超害怕，只能緊抓椅背，就怕車子會怎樣，心臟嚇到快停了；曾姓店員則說，當時他在櫃台工作，還好巴士被櫃台擋住，他才沒事。

而肇事的中型巴士因不偏不倚的撞進超商大門口，完全卡死出入口，店員及2名顧客一度困在超商內，直到車輛開出才得以離開；也因該輛中巴的寬度、高度，與超商大門相差無幾，卻超準命中插入超商，讓路過民眾驚呼「比世足射門還準」。

客運業者獲報自家客運出「撞況」，當時就立刻派員前往確認人員狀況，並安排接駁乘車相關事宜；警方到場後也對肇事駕駛實施酒測，未料酒測值竟為每公升0.6毫克，目前已將駕駛帶回警所進一步偵訊，以釐清事故原因。

埔里警分局表示，石嫌坦承於前一日晚上有飲用鹿茸酒，涉嫌公共危險罪，依法偵辦，同時呼籲，酒駕新制今年3月上路，針對酒駕行為加重刑法，提醒民眾切勿以身試法。客運業者也表示，將對駕駛相關疏失、責任，公司會依照規定處置。

南投埔里一輛中型巴士疑駕駛下車忘拉手煞車，整輛車「倒退嚕」不偏不倚插進一間超商門口，幸無人受傷。圖／讀者提供
南投埔里一輛中型巴士疑駕駛下車忘拉手煞車，整輛車「倒退嚕」不偏不倚插進一間超商門口，幸無人受傷。圖／讀者提供

超商 巴士 埔里

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