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影／史上最高額！新莊警攔截車手 赫見攜帶1618萬現金

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊警分局16日傍晚接獲銀行通報，動員線上警網攔截圍捕詐騙集團取款車手，一路從新莊尾隨追到板橋，在超商逮捕2人，赫然發現他們車上2個手提行李箱塞滿30幾疊厚實白花花千元鈔，清點發現竟然高達1618萬元。

據了解，16日傍晚6時許，新莊區中正路某銀行雖然已過營業時段，行員仍在營業廳內結算，隔著鐵捲門意外瞥見有人在ATM耗很久，直覺不太對勁。當時可疑男子已經準備搭車離開，戶外天色昏暗又下大雨，機警的行員努力記下不完整車號，馬上通報警方。

新莊派出所隨即調派線上警網查看，員警騎機車冒雨一路尾隨可疑車輛，從新莊中正路過新海橋到板橋長江路，等到對方將車停靠路旁，其中1人下車進入超商，支援警力趕抵，即出面攔車、逮人。

負責開車的33歲陳姓男子見到員警騎機車靠近，剛開始還以為因違停遭驅趕，沒想到又有另2輛巡邏車圍上來，才驚覺大事不妙，另1組警網則進入超商逮捕正在提款的40歲李姓男子，隨後從他們車上查獲2個手提行李箱，赫見塞滿30幾疊千元鈔，還有存摺、提款卡等證物。

2名嫌犯和鈔票全被帶回派出所，清點現金總計高達1618萬5200元，另有銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支。經查陳男是詐騙集團收水幹部、李男是取款車手，當天2人一邊取款，一邊沿途從其他好幾組不同車手匯集現金準備上繳，半途被警方攔截。

警詢後將2人依違反洗錢防制法、詐欺和偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源偵辦。車手李男最後裁定6萬元交保、收水幹部陳男收押禁見。

新莊警方攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕正在超商取款的李姓車手。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕正在超商取款的李姓車手。記者林昭彰／翻攝
新莊警方冒雨攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方冒雨攔截詐騙集團車手，赫見車上2個行李箱塞滿30幾疊千元鈔，總計1618萬元。記者林昭彰／翻攝

車手 詐騙集團

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