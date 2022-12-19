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高雄宮廟「封路」放鞭炮釀空汙 警到場制止開3罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市某宮廟昨天在苓雅區舉辦遶境活動，隊伍行經苓南前路與海邊路口時，封路燃放大量鞭炮，造成周邊道路煙霧瀰漫，警方獲報後到場制止，還在一輛貨車上發現大批煙火、爆竹，當場依法舉發3件，每件開罰1200元至2400元，後續另將蒐證影像提供消防局、環保局各依業管法規裁處。

昨天有網友拍下大量鞭炮燃放畫面，遶境隊伍將海邊路「封路」，在現場點燃鞭炮、煙火，聲響震耳欲聾，下午6時許，警方到場後上前制止宮廟繼續放炮，經向廟方溝通約制，廟方也配合警方約束。

苓雅警分局表示，員警後來在另一輛貨車上發現大量煙火炮竹，立即要求停止燃放，昨遶境過程依違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第9款舉發共計3件，每件處1200元至2400元罰鍰。後續另將蒐證影像提供消防局、環保局各依業管法規裁處。

警方呼籲民眾參與民俗節慶遶境活動務必約束自律並遵守相關法令，共同守護優質宗教文化活動。

高雄某間宮廟遶境封路，還施放大量煙火，造成民怨，警方獲報後制止，並送出3張罰單。圖/讀者提供
高雄某間宮廟遶境封路，還施放大量煙火，造成民怨，警方獲報後制止，並送出3張罰單。圖/讀者提供
高雄某間宮廟遶境封路，還施放大量煙火，造成民怨，警方獲報後制止，並送出3張罰單。圖/讀者提供
高雄某間宮廟遶境封路，還施放大量煙火，造成民怨，警方獲報後制止，並送出3張罰單。圖/讀者提供

遶境 高雄市

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