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寒流來襲 苗栗騎士路過警局身體不適 以頭叩門求救

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

天冷引發心血管疾病發作，苗栗縣消防局統計寒流非創傷OHCA案件，昨午4點至今天上午8點止，共有2名84歲老婦人內科送醫死亡案件；一名男騎士清晨騎機車路過竹南大同派出所時，突感身體不適，停車走到警局無力的以頭叩門求援，幸經由救護車緊急送醫診治後，已無生命危險。

竹南警方表示，男騎士行動不穩地走到派出所，以頭叩門稱說突感身體極度不舒服，急需警方協助，值班員警見他臉色蒼白、痛苦不堪，且全身無力至無法站立、意識逐漸模糊，趕緊致電119請救護車到場協助。

經了解，該男有慢性病史，疑因近日氣溫變化大，早晨較為寒冷，易引發不適症狀，而男子騎乘機車前往上班途中，身體突然出現狀況，險些暈厥，所幸男子騎車恰好經過派出所，即時請求協助，倘若暈倒在馬路上，極易衍生其他事故，後果不堪設想。

竹南警察分局長廖修鴻藉此提醒民眾，駕駛車輛前應先行確保自身身體及精神狀況良好，駕駛途中如遇身體不適，應立即停靠路邊休息或請救護車到場協助就醫，切勿勉強駕車，以確保你我行車安全。

男騎士因身體不適，警員攙扶他進入警局後，已全身無力至無法站立、意識逐漸模糊。圖／竹南警方提供
男騎士因身體不適，警員攙扶他進入警局後，已全身無力至無法站立、意識逐漸模糊。圖／竹南警方提供
男騎士清晨騎機車路過竹南大同派出所時，突感身體不適，走到警局無力的以頭叩門求援，值班員警立刻協助送醫。圖／竹南警方提供
男騎士清晨騎機車路過竹南大同派出所時，突感身體不適，走到警局無力的以頭叩門求援，值班員警立刻協助送醫。圖／竹南警方提供

救護車 警察

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