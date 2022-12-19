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高雄6男女兼職賺時薪220元 警上門才知當了詐欺車手　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市潘姓、楊姓、羅姓女子及潘姓、郭姓和陳姓男子，今年5月見「釣蝦池櫃台」和「娃娃機」店的兼職時薪220元求職文，應徵後，被對方唆使領公司貨款轉交「廠商」，後因有7名被害人遭詐40萬4000元，警方追出詐騙集團成員，6人直到接獲警方通知，才知當了車手

警方調查，今年5月疫情高峰期，工作不好找，21歲的潘姓男子應徵兼職工作，負責幫公司取件，38歲的潘姓女子、57歲的羅姓女子以及19歲的楊姓女子，見臉書有釣蝦池應徵櫃台時薪220元兼職工作，前往應徵。

另49歲的郭姓男子、41歲的陳姓男子則看到報紙應徵「看顧娃娃機店」兼職時薪220元的工作，前往求職，6人以為趁疫情期間，可兼差補貼生活，孰料背後卻是被詐欺集團利用。

警方接獲7名被害人遭詐騙後，分別匯入共計40萬4000元，展開調查，發現提領車手分3層轉帳，調閱監視器擴大追查。

警方發現潘男拿取提款卡後，提領款項後，交給潘姓女子，潘女轉給羅女，羅女轉給楊女，楊再到鼓山區和詐騙集團車手頭碰面，上繳40萬4000元。

警方建構提領車手路線後，12月15日分別通知潘等6人到案說明，6人才知誤落入求職陷阱；6人聲稱，兼職約1、2周，賺了2000元到5000元不等的薪資，當時被公司洗腦，以為是幫忙提領貨款，轉交給廠商，過程中，公司會以Line指示到指定地點待命，再行「工作」，沒想到，是當了詐騙集團的車手。

雖潘等6人聲稱不知情，但因涉嫌當詐欺車手，警詢後，分別被依詐欺罪嫌函送法辦。

警方表示，詐騙集團常以「假求職詐騙、虛假優渥的待遇或工作輕鬆」等關鍵字，吸引求職者，呼籲想求職者應小心查證，求職時也誤交出帳戶或個資，椅面淪為車手，悔不當初。

高雄市潘姓、羅姓和楊姓女子，見臉書釣蝦池徵櫃台的兼差工作，應徵後，幫忙公司領貨款，直到警方上門，才知當了詐欺車手。記者石秀華／翻攝
高雄市潘姓、羅姓和楊姓女子，見臉書釣蝦池徵櫃台的兼差工作，應徵後，幫忙公司領貨款，直到警方上門，才知當了詐欺車手。記者石秀華／翻攝
詐騙集團和兼差工作的男子，以Line指示到指定地點待命，還會像兼職者叮嚀記得吃午餐示好。記者石秀華／翻攝
詐騙集團和兼差工作的男子，以Line指示到指定地點待命，還會像兼職者叮嚀記得吃午餐示好。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子則看到報紙應徵「看顧娃娃機店」兼職時薪220元的工作，以為幫公司領貨款，卻是當詐欺車手。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子則看到報紙應徵「看顧娃娃機店」兼職時薪220元的工作，以為幫公司領貨款，卻是當詐欺車手。記者石秀華／翻攝
高雄市郭姓和陳姓男子，見報紙徵才娃娃機店的兼差工作，應徵後，幫忙公司領貨款，直到警方上門，才知成了詐欺車手。記者石秀華／翻攝
高雄市郭姓和陳姓男子，見報紙徵才娃娃機店的兼差工作，應徵後，幫忙公司領貨款，直到警方上門，才知成了詐欺車手。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 車手 求職

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