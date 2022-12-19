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六旬婦人遺失生活費 暖警冒著寒風30分鐘找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

警察先生，我的錢遺失不見了！」台南市60歲呂姓婦人昨天向警方報案，她騎乘機車外出，回家發現裝著4100元信封袋竟不翼而飛，員警立即依她陳述的時間、地點附近沿途找尋，最後花了半小時在路旁幫她尋回。

台南市警二分局民權派出所員警，昨天下午3點多接獲呂姓婦人報案稱，她騎機車外出購物，返家途中放在口袋內裝有現金的信封袋竟不見了，信封袋內有現金4100元，是她的生活費，如今把錢遺失了，恐影響她的生活，心急之下趕緊報警尋求協助。

民權所警員先安撫呂婦緊張情緒，並耐心詢問有無印象將錢遺失在哪裡，或是曾去過哪些地方，呂婦表示她經過永福路在永福國小附近時，因寒風天冷從口袋內拿出口罩，員警立刻沿永福路及永福國小附近仔細尋覓，並詢問查訪沿線店家及住戶，最後花不到半小時的時間，就在永福國小旁邊巷內的變電箱發現呂婦所遺失的信封袋。

但信封袋袋內已無現金，警員現場調閱監視器時，在永福國小旁的巷口地上發現4100元，警方便將掉落的鈔票撿齊，最後一毛不少，並在確認為呂婦所遺失的現金後，依規定發還給呂婦領回。

呂婦領回現金時，感激得數度直呼「好家在！」並表示，要不是警方幫忙，根本找不到遺失的現金，很感謝警方積極地協尋，能在短時間內就找回，幫她解決大麻煩，不然恐怕這個月就會很難過了。

台南市60歲呂姓婦人裝著4100元信封袋竟不翼而飛，員警依她陳述的時間、地點附近沿途找尋，花了半小時在路旁幫她尋回。記者黃宣翰／翻攝
台南市60歲呂姓婦人裝著4100元信封袋竟不翼而飛，員警依她陳述的時間、地點附近沿途找尋，花了半小時在路旁幫她尋回。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察 極地

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