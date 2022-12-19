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影／半身探出車窗外 屁孩半夜耍特技 南警：開罰5違規
台南網友爆料指，昨天凌晨近4點，有年輕人半夜駕駛白色轎車在東區崇德路，後座男子半身都伸出車窗外，還突然左轉，後方轎車緊急按喇叭及煞車才未撞上。 警方今天檢視網路影片後說，至少看到5件違規，將約談駕駛到案，依違反道路交通管理處罰條例開罰。
有網友在社會事臉書爆料，昨天凌晨約3點50分，有年輕人駕駛白色轎車在東區崇德路、崇道路口，車子突然左轉，後座男子半身都伸出車窗外，後方轎車緊急按喇叭及煞車才沒有撞上，並將這些人行徑PO上網。
台南市警一分局交通組說，檢視相關影片，汽車載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，依道路交通管理處罰條例第31條規定，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
警方說，白車後座客半身都伸出車窗外，未繫安全帶，可依道交條例第 31 條規定，汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人1500元罰鍰。另外，白車昨轉未打方向燈，依道交條例第42條規定，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰。
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