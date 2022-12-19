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跟「老師」炒股穩賺？烏日警銀聯手喚醒婦人淘金夢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

66歲陳姓婦人日前加入Line投資群組，以為跟對「老師」投資未上市股票穩賺，還聽老師還交代要以裝潢為由臨櫃匯款25萬，還好行員機警，通報台中市警局烏日分局員警到場，當場識破並拆穿詐騙話術，陳婦才發現被騙。

陳婦表示，她加入Line投資群組，以為就是合法投資，只須按照老師指示炒股就可大賺一筆，於是準備將25萬匯入對方指定帳戶，另外對方還特別交代一組致富密語，就是如果碰上行員關懷提問，必須要回答，這筆錢是「房屋裝修款」，否則投資將無法順利獲利。

經員警與行員不斷關心及灌輸正確投資管道，「如果是合法投資，為何對方要指示向行員說是裝修款？」這才讓陳婦恍然大悟，不再堅持匯出款項，保住了退休老本。

烏日警分局呼籲，假投資詐騙手法推陳出新，勿輕易透過通訊軟體或網絡社團結交素未謀面網友，所說投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘若遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免遭詐騙。

台中市警局烏日分局員警到場，與行員聯手拆穿詐騙話術，陳婦才發現被騙。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警到場，與行員聯手拆穿詐騙話術，陳婦才發現被騙。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警到場，與行員聯手拆穿詐騙話術，陳婦才發現被騙。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警到場，與行員聯手拆穿詐騙話術，陳婦才發現被騙。記者趙容萱／翻攝

詐騙 炒股

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