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國3少年失足墜高雄港 摸黑搜救1.5小時拉上岸急救不治
高雄就讀小港某國中三年級的黃姓少年，今下午5時45分許，與3名朋友到高雄港蓬萊商港區遊玩時，不慎摔落港內，經搜救人員抹黑搜索，約1個半最後在落水處約5公尺外的水底找到黃姓少年，救出時無生命跡象，送醫急救後宣告不治。
據了解，黃姓少年與同行的友人疑為網路認識，今下午4人先到高雄港3號碼頭附近用餐，隨後步行到香蕉碼頭邊，疑過於靠近岸邊，最後不慎摔落港內。
3名好友見到黃男落水，急著求助，警消到場時因搜救1小時還是沒傳來好消息，其中一名女同學還心急怒吼「怎那麼久」，一旁女警見狀安撫後情緒才稍微平復。
由於寒流來襲，今水溫約12、13度，潛水救援人員上岸時還發冷顫抖，經港務消防總隊動員2梯次人員潛入5公尺深水底抹黑救援，最後在距離黃男落水約5公尺距離處的水底找到人，拉上岸後已無呼吸心跳，送醫後不治，黃姓少年祖母已趕到醫院。
校方表示，學校接獲通知，立即聯絡家長，並到現場協助，教育局也派教官到場了解狀況。同學反映最近黃生有網路交友的情形，輔導單位也從旁了解輔導中。
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