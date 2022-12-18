天寒地凍太加縱走 男子獨自登山失聯今尋獲有驚無險

寒流來襲，桃園52歲黃姓男子16日獨自到宜蘭太加縱走獨攀，原預計昨天在太平山莊下山，卻不見人影，黃妻今天報案，縣消防局出動兩車6人前往搜尋，今天傍晚4點多把人平安帶到太平山派出所，黃男惡心想吐，由友人接回家。

根據調查，黃先生獨自前往宜蘭縣大同鄉爬山，行程為2天1夜的太加縱走，16日於大同鄉四季村入山晚間於加羅湖紮營，17日因故無法照原訂行程抵達太平山莊，17日下午3點多有聯絡上人，當時位於多門山附近，稍後就聯絡不上。

縣消防局獲報後派遣大同分隊人、車攜帶裝備器材前往協尋，並通知林務局請求派員協助，8點40分聯繫到黃先生在太加縱走林道的檜木營地附近，他表示，17日因故無法照原訂行程抵達太平山莊，晚間在多門山紮營，今早繼續往太平山莊移動，腳程較慢。