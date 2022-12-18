新北男打電話通報捷運會爆炸？被逮聲稱耳邊聲音洩天機

新北市三重區1名無業周姓男子，日前打電話到台北捷運客服中心，指稱捷運新店線會發生爆炸。警方查出發話地址前往周男住處調查，他坦承不諱，但聲稱是「耳邊有個聲音告訴我的」，警詢後依恐嚇危害安全罪嫌移送新北地檢署。

據了解，台北捷運客服中心16日晚間9時許接到1通電話，1名男子聲稱台北捷運新店線大坪林站至新北捷運安坑輕軌雙城站之間，17日會發生爆炸案，隨即掛掉電話。

捷運公司通報台北市捷運警察隊，查出市話發話來自新北市三重區，於是轉報三重警分局。三重警方隨即查出是1名60歲周姓無業男子，從三重區仁愛街的住家撥出這通電話，當天晚上10時30分前往調查。